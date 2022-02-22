Нотариусы бесплатно проконсультируют в День защитников Отечества

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы бесплатно проконсультируют 23 февраля в День защитников Отечества. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

В течение рабочего дня жители и гости Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей.

Чтобы снизить возможные риски заражения коронавирусной инфекцией, нотариусы Минского областного нотариального округа будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (Skype). Формат предоставления консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.

По телефону проконсультируют и нотариусы Могилевского нотариального округа. В течение дня можно обратиться по телефону в любую нотариальную контору или бюро Могилевского нотариального округа и получить у нотариуса бесплатную консультацию по всем вопросам, входящим в его компетенцию нотариуса.

Нотариусы Витебского нотариального округа 23 февраля проведут четыре прямые телефонные линии по бесплатному консультированию граждан и представителей юридических лиц. Любой желающий сможет получить консультацию по совершению нотариальных действий в сфере брачно-семейных отношений, в том числе соглашений о детях, соглашений об уплате алиментов, оформления наследственных прав, удостоверения завещаний, доверенностей, согласий, брачных договоров. С 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 67-10-08 на вопросы граждан ответит заведующая первой Витебской нотариальной конторой Ирина Коваленко, а по телефону 8 (0212) 61-95-47 - заведующая нотариальной конторой Железнодорожного района Витебска Татьяна Халкова, с 13.00 до 15.00 по телефону 8 (0212) 65-76-10 - заведующая нотариальной конторой Октябрьского района Витебска №1 Инесса Горнак, а с 9.00 до 11.00 по телефону 8 (0212) 64-35-27 - заведующая нотариальной конторой Первомайского района Витебска №2 Наталья Приставко.

В течение дня жители Брестской области также могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро области за консультацией нотариуса. Нотариусы Гродненского нотариального округа будут консультировать как лично, так и по телефонам или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат и время предоставления консультации.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".-0-