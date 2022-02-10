Нотариусы бесплатно проконсультируют в феврале

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные нотариальные палаты в феврале проведут ряд благотворительных акций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской нотариальной палаты.
Например, сегодня, 10 февраля, бесплатно проконсультируют в Гродненской области. Благотворительная акция, организованная Гродненской областной нотариальной палатой совместно с отделами ЗАГС и приуроченная ко Дню влюбленных, пройдет с 15.00 до 17.00 в отделах ЗАГС в Гродно по ул. Виленской, д.1, ул. Соколовского, д.24 (рядом с кольцом на площади Декабристов) и бульвару Ленинского комсомола, д.44. Также проконсультируют в Волковыске (ул. Советская, 22), Вороново (ул. Советская, 34), Дятлово (Красноармейская, 3), Ивье (пл. Комсомольская, 11), Лиде (ул. Мицкевича, 5), Мостах (ул. Советская, 36), Островце (пр-т Энергетиков, 2), Ошмянах (ул. Советская, 103), Сморгони (ул. Ленина, 11) и Щучине (пл. Свободы, 11).
Любой желающий в течение этого времени и по указанным адресам сможет получить бесплатную консультацию по вопросам общей (совместной) собственности супругов, порядка заключения и оформления брачных договоров, соглашений о детях, соглашений об уплате алиментов, порядка установления отцовства, заключения и расторжения брака, регистрации рождения и смерти. Принимать будут по очереди.
А на завтра, 11 февраля, в преддверии Дня влюбленных благотворительная акция пройдет в Гомельской области. С 10.00 до 12.00 проконсультируют по вопросам брачно-семейного законодательства. Акция пройдет в Доме гражданских обрядов в Гомеле по ул. Ирининской, 11.
Еще одна акция, приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов, запланирована на 15 февраля. Нотариусы Витебского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, договора дарения недвижимого имущества, совершения исполнительных надписей и другим вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.
Однако для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией и соблюдения рекомендаций по физическому дистанцированию акция по бесплатному консультированию будет проводиться в удаленном формате, т.е. по телефонам нотариальных контор или с использованием средств видеосвязи (Skype, Viber и т.д.).
Телефоны нотариальных контор и нотариальных бюро, а также график их работы можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".-0-