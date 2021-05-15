Нотариусы и адвокаты сегодня бесплатно проконсультируют по брачным договорам

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные нотариусы и адвокаты в честь Международного дня семей сегодня проконсультируют бесплатно по вопросам удостоверения брачных договоров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской нотариальной палаты.
Под эгидой главного управления юстиции Мингорисполкома в этот день представители юридического сообщества - нотариусы и адвокаты - ответят на вопросы, связанные с юридическим оформлением документов в сфере брачно-семейных отношений.
Консультации пройдут с 10.00 до 13.00 в формате прямых телефонных линий. На вопросы ответят нотариусы столичного округа: Татьяна Новик (8017-289-58-57), Елизавета Зенькевич (8017-260-32-13) и Мария Королева (8017-282-62-24).
В это же время будут консультировать и адвокаты. В акции примут участие Александр Солопов (8029-763-80-63), Иван Чижик (8029-690-79-20), Наталья Шишко (8029-669-10-24), Екатерина Проневич (8029-723-24-64).-0-