Нотариусы Ленинского и Фрунзенского районов Минска 16 апреля дадут бесплатные консультации

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы трех нотариальных контор Ленинского и двух (№2 и №3) Фрунзенского районов Минска проведут мероприятия по бесплатному консультированию в честь дней образования одноименных районов столицы. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Узнать все тонкости, которые могут возникнуть при совершении определенных нотариальных действий, и как лучше с правовой точки зрения поступить в той или иной жизненной ситуации, можно в пятницу, 16 апреля. В этот день указанные нотариальные конторы проводят бесплатные консультации для своих посетителей.

Кроме того, нотариусы нотариальной конторы №1 Фрунзенского района Минска 21 апреля будут давать бесплатные консультации по телефону. Адреса и номера телефонов нотариальных контор с актуальным графиком их работы размещены на сайте Минской городской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".

Мероприятия по бесплатному консультированию будут проходить в текущем году и в других нотариальных конторах, а также в нотариальных бюро Минска. Так, ближайшим единым днем по бесплатному консультированию во всех нотариальных конторах и бюро столицы будет 7 мая - в ходе республиканской акции, приуроченной ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.-0-