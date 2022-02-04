Нотариусы приняли в агрогородках за год в 4 раза больше граждан, чем в 2020-м

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы приняли в агрогородках за год в 4 раза больше граждан, чем в 2020 году, сообщил заместитель министра юстиции Николай Старовойтов сегодня на заседании коллегии Министерства юстиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Старовойтов напомнил, что с 3 января 2021 года вступили в силу новые положения закона "О нотариате и нотариальной деятельности". Перед нотариусами страны в связи с исключением из компетенции уполномоченных должностных лиц сельских (поселковых) исполкомов нотариального удостоверения завещаний, согласий, доверенностей стояла задача обеспечить организацию надлежащего нотариального обслуживания в сельской местности. "Как мне представляется, с этой задачей они справились. Об этом свидетельствует анализ проделанной работы", - сказал Николай Старовойтов.

Количество выездов в агрогородки и количество принятых граждан в 2021 году по сравнению с 2020-м возросло в среднем в 4 раза. Если в 2020 году нотариусы выезжали в агрогородки 842 раза, то в 2021-м - 3166, а количество принятых граждан увеличилось с 3118 до 13 088.

Налажено конструктивное взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами. Жалоб от жителей сельской местности не поступало, отметил заместитель министра.

В целом прошедший год ознаменовался увеличением количества совершенных нотариальных действий практически на четверть по сравнению с 2020 годом. В связи с этим среднемесячная нагрузка на нотариусов увеличилась почти на 26% (со 112 до 141 нотариального действия).

Чтобы обеспечить доступность нотариальных услуг и повысить их качество, приняты определенные меры. Положительную роль в этом процессе играет цифровизация, отметил Николай Старовойтов.-0-