Нотариусы стран СНГ активизируют взаимодействие

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках подготовки заседания Совета министров юстиции государств - участников СНГ в штаб-квартире Содружества в Минске состоялась рабочая встреча представителей Исполкома СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

На встрече обсуждались вопросы организации взаимодействия нотариальных органов стран Содружества, а также учреждения базовой организации в сфере нотариальной деятельности.

"С учетом состоявшегося обсуждения участники встречи отметили, что предлагаемая форма правового сотрудничества по вопросам осуществления нотариальной деятельности будет способствовать обеспечению высокого уровня оказания нотариальных услуг, соблюдению прав и законных интересов граждан (организаций) государств Содружества", - добавили в пресс-службе.-0-

Фото Исполнительного комитета СНГ