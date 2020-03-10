Нотариусы в честь Дня Конституции проконсультируют 13 марта бесплатно

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы 13 марта будут консультировать бесплатно, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

Участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Конституции, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро.

Граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. В том числе это касается оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.-0-