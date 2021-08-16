Нотариусы в Минске развивают принцип "наследство без границ"

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нотариусы развивают принцип "наследство без границ", сообщила журналистам председатель Минской городской нотариальной палаты Елена Метельская, передает корреспондент БЕЛТА."Новшеством, с которым мы вошли во второе полугодие, стало исключение территориального принципа в оформлении наследственных прав. Это так называемое "наследство без границ" в пределах города Минска. Это правило распространяется с 1 августа", - сказала Елена Метельская.Она пояснила: теперь наследник, чтобы оформить наследственное право, может обратиться к любому нотариусу в городе. Ранее помочь в этом деле мог нотариус, работающий в том районе, где было последнее место жительства наследодателя. Сейчас наследник может выбрать того нотариуса, с которым ему наиболее комфортно сотрудничать или который на данный момент свободен, если человек торопится. "Мы ожидаем позитивную оценку от наших граждан", - отметила председатель Минской городской нотариальной палаты.По ее словам, в отдельных регионах страны, например в пределах Бреста и Брестского района, Гродно и Гродненского района, такой принцип уже реализуется. "Но чтобы был охват такого количества населения, как у нас в Минске (все-таки несравнимые цифры) - здесь мы первые. Если наш опыт будет успешным, то вполне возможно дальнейшее развитие", - сказала она.Касаясь работы минских нотариусов, Елена Метельская заметила, что сейчас нагрузка высокая. "По интенсивности обращаемости клиентов мы вернулись к цифрам доковидного 2019 года и даже превысили их. Сейчас обращаемость клиентов к нотариусам восстановилась", - отметила она.Более того, приняты организационные меры. В апреле Минская городская нотариальная палата открыла клиент-центр, благодаря которому человек одним звонком может записаться на прием. "Если раньше, чтобы найти свободного нотариуса, нужно было обзвонить ряд нотариальных контор, то сейчас можно позвонить по одному общему телефону и специалисты клиент-центра помогут найти свободного нотариуса на время и дату в том месте, где клиенту удобно", - сказала Елена Метельская.-0-