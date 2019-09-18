Новая информстратегия призвана развенчать мифы вокруг ВИЧ-инфекции - Кручинин

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информационная кампания по ВИЧ-инфекции должна показывать ВИЧ как хроническую болезнь и развеивать мифы и стереотипы, связанные с ней. Об этом сообщил на семинаре в Гомеле специалист по коммуникации и PR-программы ЮНЕЙДС по ВИЧ/СПИДу, председатель экспертного совета информационной стратегии по ВИЧ-инфекции Сергей Кручинин, передает корреспондент БЕЛТА.

Семинар посвящен формированию медиапространства в соответствии с новой информационной стратегией по ВИЧ-инфекции. Ее основная цель - развенчать мифы, которые существуют в отношении живущих с этой инфекцией людей.

Сергей Кручинин отметил, что на всех уровнях важно донести, что ВИЧ-инфекция не смертельное заболевание, а хроническая болезнь. "Иногда, сами того не замечая, мы употребляем, к примеру, такие сочетания, как смертельная болезнь. Зачастую это делается, чтобы усилить значение темы, но страх - это не та эмоция, которая нужна для профилактики ВИЧ-инфекции. Страха в разных его проявлениях хватало в 1990-х и нулевых годах. Теперь, наоборот, необходимо предпочитать выражения, которые бы разрушали эти стереотипы и барьеры, мифы и предрассудки. К сожалению, не всегда рациональные знания помогают этому. Иногда эмоциональный подход является более доходчивым, правильным и действенным", - считает эксперт.

Он рассказал, что до принятия новой редакции стратегии был проведен анализ контента медиапространства отечественных СМИ. В некоторых случаях представители ключевых групп (подверженные повышенному риску инфицирования ВИЧ из-за особенностей поведения) представлены либо как угроза обществу, либо как жертвы. Это, по мнению экспертов, не содействует эффективной профилактике ВИЧ-инфекции и преодолению эпидемии. "Информационная кампания в первую очередь должна быть направлена на разрушение стигмы и дискриминации в отношении как людей, живущих с ВИЧ, так и ключевых групп. Вопрос не в том, что мы оправдываем их поведение. Когда человек находится в такой ситуации и со всех сторон чувствует давление, он начинает озлобляться, хочет спрятаться. От этого может пострадать и общество в целом", - считает Сергей Кручинин.

В числе актуальных задач - снятие страха людей перед тестированием на ВИЧ-статус. Постепенно это удается. В 2016 году во время акций масштабной информационной кампании "Касается даже тех, кого не касается" экспресс-тестирование проходили от 100 до 200 человек, годом позже на полумарафоне в Минске за три дня эту процедуру выполнили около 1 тыс. человек. В 2019 году во время Европейских игр на тематических площадках и в фан-зонах тест сделали более 6,5 тыс. человек. "Люди узнают о своем статусе, обращаются в медучреждения, чтобы подтвердить его, и, получая необходимое лечение, жить дальше", - подчеркнул специалист по коммуникации и PR-программы ЮНЕЙДС.

Как рассказала врач-эпидемиолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Сергеенко, на 1 сентября 2019 года в Беларуси проживают 21 922 человека с ВИЧ-положительным статусом. За январь-август зарегистрировано 1419 новых случаев ВИЧ-инфекции (14,99 на 100 тыс. населения), показатель заболеваемости снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Информационная стратегия по ВИЧ-инфекции в Беларуси разработана в соответствии с подпрограммой 5 "Профилактика ВИЧ-инфекции" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2016-2020 годы. Новая редакция информационной стратегии по ВИЧ-инфекции в Беларуси рассчитана на 2019-2023 годы. В ее разработке участвовали государственные и международные организации. Поставлена задача к 2020 году создать социальный пул журналистов, поддерживающих и продвигающих информационную стратегию. К 2021 году необходимо обеспечить соответствие всех информпродуктов по этой теме информационной стратегии. Как пояснил Сергей Кручинин, это станет одним из путей, направляясь по которому, Беларусь может оказаться в числе первых стран в Восточной Европе и Центральной Азии, которые к 2030 году победят ВИЧ-инфекцию/СПИД.-0-