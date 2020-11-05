Новая летная специальность и ярмарка вакансий в вузе - Кухарев встретился со студентами БГАА

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился со со студентами Белорусской государственной академии авиации. На встрече обсуждались различные темы - от совершенствования образовательного процесса до введения новой летной специальности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Разговор председателя и студентов получился открытым и конструктивным. Во время беседы обсуждалась востребованность авиационных профессий, подготовка пилотов и трудоустройство.

"В прошлом году на территории Беларуси услугами авиаперевозчиков воспользовались более 5 млн пассажиров. Естественно, авиацией необходимо заниматься, чтобы в государстве имелись не только самолеты, но и квалифицированные кадры. И академия в этом плане - уникальный вуз для страны. Единственное образовательное учреждение, где предоставляется весь цикл обучения авиационного специалиста", - сказал Владимир Кухарев.

Актуальность профессии пилота создала необходимость введения других специальностей, поэтому студенты поинтересовались, когда в учреждении откроют новую специальность по летной подготовке пилотов гражданской авиации. Глава города заверил, что она уже открыта, внесена в общегосударственный классификатор профессий, и в следующем году все желающие смогут обучаться по этому направлению.

Неподдельный интерес у студентов вызвала ярмарка вакансий, которую Владимир Кухарев предложил провести прямо в учреждении. Как оказалось, многие из ребят хотели бы работать в свободное от учебы время. "В Минске сегодня 19 тыс. вакансий. Для вас мы специально подобрали тех работодателей, которые готовы предложить работу студентам дневной формы обучения. В ближайшее время проведем у вас ярмарку и трудоустроим всех желающих", - пообещал председатель Мингорисполкома.

Поднимали на встрече и вопрос совершенствования образовательного процесса. Студенты попросили пересмотреть программу по некоторым предметам в академии и сделать факультатив по английскому языку обязательным для курсантов в первом семестре. Затронули и пропуски занятий без причины. "Студент, который пришел в вуз учиться, должен учиться. Меры воздействия за пропуски занятий должны быть незамедлительны. Если специалист не выйдет на работу без причины, как поступит наниматель? Уволит за прогул. Так и здесь. Дисциплина - это главное: в школе, вузе, на рабочем месте", - подчеркнул Владимир Кухарев.

В завершение встречи председатель Мингорисполкома поблагодарил ребят за диалог и пожелал повышать престиж академии авиации.-0-

Фото minsknews.by