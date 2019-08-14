Новая методика по оценке потребления алкоголя утверждена в Беларуси

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Национального статистического комитета №39 от 1 июля 2019 года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , в Беларуси утверждена Методика по расчету общего объема потребления алкоголя. Специалисты Белстата прокомментировали корреспонденту БЕЛТА вводимые новшества.

"Главной новацией является то, что в методике установлен порядок расчета потребления не только зарегистрированного алкоголя, то есть приобретенного населением в розничной торговле Беларуси, но и незарегистрированного. К нему относятся напитки домашнего приготовления, алкоголь, привезенный гражданами из-за границы, а также непищевые спиртосодержащие жидкости и алкогольные напитки, не маркированные акцизной маркой Республики Беларусь. В нашей стране расчет потребления алкоголя ранее осуществлялся только в части зарегистрированного потребления алкоголя, незарегистрированное оценивали эксперты ВОЗ. Теперь рассчитывается общий объем потребления зарегистрированного и незарегистрированного алкоголя в абсолютном алкоголе на душу населения в возрасте 15 лет и старше", - пояснила начальник главного управления статистики услуг и внутренней торговли Белстата Ирина Чигирева.

Объем потребления зарегистрированного алкоголя, как и ранее, вычисляется на основании официальной статистики о производстве, экспорте, импорте и продаже алкогольных и слабоалкогольных напитков и пива. Потребление каждого вида алкоголя пересчитывается в абсолютный алкоголь с применением коэффициентов, отражающих содержание в одном литре 100-процентного спирта.

При расчете потребления незарегистрированного алкоголя учитываются данные обследований населения по вопросам потребления алкоголя, экспертные оценки о потреблении незарегистрированного алкоголя на основании информации о задержании и изъятии алкогольной и спиртосодержащей продукции, результаты математического моделирования.

Основными источниками данных являются STEPS-исследования факторов риска неинфекционных заболеваний в Беларуси, изучение распространенности потребления алкоголя среди различных групп населения, а также МИКС - единовременное выборочное многоиндикаторное кластерное обследование для оценки положения детей и женщин.

К слову, данные методологические подходы были представлены Белстатом в прошлом году на совещании Европейского регионального бюро ВОЗ в Москве, где получили высокую оценку международных экспертов.

Методика будет применяться при ежегодном вычисление общего объема потребления алкоголя по республике, областям и городу Минску. При этом объем потребления зарегистрированного алкоголя будет рассчитываться ежеквартально нарастающим итогом с начала отчетного года по республике и ежегодно за отчетный год по республике, областям и столице. Показатель по незарегистрированному алкоголю будет обновляться раз в три года, что соответствует международной практике.-0-