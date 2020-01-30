Новая программа СГ будет направлена на масштабное освоение космоса

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из новых программ Союзного государства "Интеграция СГ" будет направлена на масштабное освоение космоса и разработку спутников нового формата, сообщил на совещании в НАН Беларуси заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2019 году Союзное государство реализовывало 12 программ. Одна из них - "Луч" в области радиоэлектронной промышленности - в прошлом году была завершена. Взамен будет запущена новая программа по высоким технологиям - "Интеграция СГ". Она продолжит предыдущие космические программы. "Предполагается корректировка и гармонизация новой правовой базы, которая сочетается и с мировой, и с российской, и с белорусской. Предусмотрено дополнительное создание новых элементов и систем в вопросах взаимодействия космической группировки с наземной, - рассказал Алексей Кубрин. - Программа будет направлена на переход к более масштабному освоению космоса. Активно обсуждается вопрос создания спутниковых систем, которые должны быть значительно меньше по габаритам и существующей массе именно в рамках дистанционного зондирования Земли".

На совещании были подведены итоги реализации программ СГ. По словам Алексея Кубрина, в прошлом году при выполнении проектов использовано более 4 млрд российских рублей - "в полтора раза больше обычного". Как отметил заместитель госсекретаря, "результаты получили в гораздо большем спектре вопросов".-0-