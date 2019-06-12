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Новая редакция Жилищного кодекса сохраняет гарантии для граждан по арендному и социальному жилью

Общество 12.06.2019 | 15:07
Ольга Герман
Ольга Герман

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гарантии для граждан в вопросах предоставления арендного и социального жилья в Беларуси сохранятся после вступления в силу новой редакции Жилищного кодекса, сообщила в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Ольга Герман.

На получение жилых помещений социального пользования вправе претендовать многодетные семьи, инвалиды I и II группы, одинокие неработающие пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами и другие социально незащищенные граждане (всего около 17 категорий).

"Все социальные гарантии, предусмотренные ранее, сохранены", - отметила Ольга Герман.

Также новой редакцией Жилищного кодекса закрепляется право на перевод в категорию социального жилья квартир, нанимателями которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей по заявлению их законных представителей. "Такие случаи не единичны. На сегодняшний день это право было предоставлено только лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после достижения ими 23-летнего возраста", - рассказала Ольга Герман.

Отвечая на вопрос, смогут ли состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий те, кто заселился в арендное жилье, Ольга Герман пояснила: "Если человек получает жилое помещение на период трудовых и служебных отношений, он сохраняет право состоять в очереди. Так же, как, например, и семья из трех человек, которой предоставлена однокомнатная квартира. Но если супруги получают трехкомнатную квартиру, то по нормативу обеспеченности общей площадью на человека они не имеют оснований на улучшение жилищных условий. Этот подход заложен в указе №563".

Специалист рассказала, что арендное жилье по законодательству предоставляется на срок до пяти лет, и если жильцы своевременно исполняют обязательства по оплате коммунальных услуг и аренде, им гарантировано право на продление договора найма.

Что же касается жилфонда, который ранее относился к служебному жилью, то он предоставляется на период трудовых отношений. По словам Ольги Герман, в новой редакции ЖК присутствует преемственность подходов. Действуют нормы, по которым право дальнейшего проживания остается у тех, кто отработал на предприятии свыше 10 лет и кому жилье предоставлено в качестве служебного до 8 апреля 2006 года.

Журналисты интересовались, каковы перспективы у семьи, в которой умер или уехал в другой город человек, которому предоставлено арендное жилье. "Все зависит от статуса жилого помещения, - ответила Ольга Герман. - Если квартира предоставлялась на период трудовых и служебных отношений, то предусматривается возможность перезаключения договора найма с одним из совершеннолетних членов семьи, но только в случае наличия первоочередного права на получение такого жилья. Например, это работник той же организации, молодой специалист, работник сферы культуры, преподаватель высшего учебного заведения. Когда речь идет о квартирах, предоставленных по договору найма в 1980-1990-х годах и переведенных в состав арендного жилья, то договор перезаключается бессрочно. Также для тех, кто не успел приватизировать жилье, сохраняется право проживания в нем при условии своевременной оплаты коммунальных услуг и других платежей".-0-

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке

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Теги
жилье, Министерство ЖКХ, недвижимость
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