Новая специальность "геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность" откроется в БГУ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая специальность "геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность" откроется в 2022/2023 учебном году на факультете географии и геоинформатики БГУ. Это обусловлено востребованностью отечественных организаций в сотрудниках со знанием современного туризма в условиях глобализации, информатизации и цифровизации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Подготовка по новому направлению ориентирована на междисциплинарность и инновационные дисциплины: "Цифровые технологии в туризме", "ГИС-анализ и моделирование в туризме", "Маркетинг в туризме", "Туроперейтинг", "Онлайн-ресурсы в туризме", "Основы web-проектирования и web-аналитики", "Модели данных в СУБД в туризме" и др.

Новая специальность БГУ имеет две отличительные и конкурентные позиции по сравнению с существующими в белорусских вузах. Помимо классических географических дисциплин студенты получат комплексные знания в области геотехнологий и ГИС-технологий, включающие web-программирование и проектирование, отраслевые геоинформационные системы, прогнозную аналитику и рекламу в туристской отрасли, экономику туризма.

Кроме того, БГУ - единственное учреждение в стране, имеющее полувековой опыт подготовки кадров для туристской индустрии на всех уровнях образования: от высшего до переподготовки. Впервые в нашей стране подготовка специалистов в области туризма была открыта в БГУ в 1972 году. С этого года и по настоящее время факультет географии и геоинформатики выпускает специалистов по специализации "география туризма и экскурсионный менеджмент".

Набор на специальность "геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность" пройдет на I ступень высшего образования на бюджетную и платную формы обучения. Выпускникам будет присваиваться квалификация "Географ. Специалист по туристско-экскурсионной деятельности". Местом работы для выпускников станет Министерство спорта и туризма, туристские компании, специализирующиеся на разработке экскурсионных, въездных туров, экспорте туристских услуг, а также учреждения образования по подготовке кадров для туристической отрасли.

На факультете географии и геоинформатики на I ступени высшего образования ведется подготовка по 6 специальностям: "Геоинформационные системы", "Космоаэрокартография", "Гидрометеорология", "Геоэкология", "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых", "География (по направлениям)". Обучение проходят более 600 студентов. На II ступени студенты осваивают образовательные программы по 4 специальностям: "География" (профилизация "Дистанционное зондирование и пространственный анализ в ГИС" и "Инновационные технологии"), "Экология" (профилизация "Геоэкология"), "Геология" (профилизация "Общая и региональная геология") и "Гидрометеорология" (профилизация "Синоптическая метеорология").-0-