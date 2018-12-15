Новая специальность может появиться в сфере ЖКХ Беларуси

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сфера жилищно-коммунального хозяйства Беларуси нуждается в специалистах по управлению недвижимостью. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на совместном с Министерством образования заседании коллегии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Портал коммунальной грамотности.

"В стране около 10 тыс. товариществ собственников, исполкомам дано поручение формировать реестр председателей, но, на мой взгляд, этого мало - должна появиться отдельная специальность по управлению недвижимостью, - сказал Александр Терехов. - У нас создаются ассоциации товариществ, есть Международная ассоциация менеджмента недвижимости, активно развивается аренда жилфонда, и люди действительно хотят учиться, подобные специалисты будут востребованы по всей Беларуси".

Министр образования Игорь Карпенко обратил внимание, что сначала нужно определиться с требованиями к новой специальности, изучить потребность в кадрах. Потом целесообразно принимать решение по их обучению: будет для этого достаточно лишь переподготовки, курса на базе определенного образования или необходимо вести полноценную подготовку специалистов.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев подчеркнул важность высококлассной подготовки кадров для обеспечения населения качественными услугами. "Система жилищно-коммунального хозяйства - это та отрасль, которая круглосуточно завязана на человеке, и она должна соответствовать запросам и потребностям населения", - добавил он.

Участники коллегии также уделили внимание научному сопровождению жилищно-коммунального хозяйства. В профильном министерстве были представлены научные разработки, инновационные технологии и продукция для сферы ЖКХ.-0-