Новации в сфере таможенного регулирования: что изменится с 25 июля

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский рассказал сегодня журналистам о новациях закона "О таможенном регулировании", передает корреспондент БЕЛТА.

19 июля 2021 года приняты изменения в закон "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", которые вступят в силу с 25 июля 2022 года. Законом скорректированы правила по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых компенсационных пошлин, совершению таможенных операций, проведению таможенного контроля и процедур. Определены новые особенности порядка и условий перемещения через границу ЕАЭС отдельных категорий товаров, а также регламентирована деятельность в сфере таможенного дела.

Владимир Орловский рассказал об основных изменениях в части уплаты таможенных платежей. "Новым законом увеличивается с 2 до 6 месяцев срок предоставления отсрочки либо рассрочки уплаты налога на добавленную стоимость. Субъектам хозяйствования необходимо обратить внимание также на новеллу, касающуюся установленных законом конкретных сроков представления корректировки декларации на товары при уплате таможенных платежей, в отношении которых предоставлены отсрочка или рассрочка. Данная норма будет мотивировать плательщиков добросовестно и своевременно исполнять свои обязанности", - отметил он.

Кроме того, в законе закреплена норма о возможности получения плательщиками информации о невостребованных денежных средствах. Это касается как авансовых платежей, так и денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, излишне уплаченных таможенных платежей. Новые подходы позволят расширить перечень запрашиваемой информации, упростить и оптимизировать порядок ее получения.

Также унифицированы сроки возврата. В действующем законодательстве срок возврата излишне уплаченных таможенных платежей - 5 лет со дня их уплаты, авансовых платежей и обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей - 3 года. С 25 июля 2022 года для всех указанных платежей срок возврата составит 5 лет.

Существенные изменения коснулись вопросов выдачи банковских гарантий. В настоящее время реестр банковских и небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных гарантами уплаты таможенных платежей, ведет ГТК. С момента вступления закона в силу такой реестр вестись не будет, а таможенные органы в качестве обеспечения будут принимать банковские гарантии, выданные банками, которые имеют в наличии выданную Нацбанком лицензию на осуществление банковской деятельности.

Закон также закрепил нормы о возможности уплаты таможенных платежей за плательщика иным лицом.

Ряд изменений также коснулся таможенных операций и посттаможенного контроля.-0-