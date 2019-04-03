Новейшие образцы белорусского стрелкового оружия представят на MILEX-2019

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новейшие образцы стрелкового оружия представит белорусская компания "БСВТ-новые технологии" на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2019, которая пройдет в мае, сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете.

Выставлены будут образцы пистолетов конструкции белорусского разработчика Игоря Васильева - самозарядные модульные ПСНВ и ПВ-17, также - снайперские винтовки СВ.01 калибра 7,62 мм и СВ.02 калибра 5,56 мм.

ПСНВ является одной из первых разработок пистолета в Беларуси. "Это простое, надежное оружие, построенное по схеме с коротким ходом ствола, как и у большинства классических общепризнанных пистолетов. Он имеет распространенный калибр 9 мм под самые востребованные патроны 9×18 и 9×19 Парабеллум, - рассказали в Госкомвоенпроме. - Оружие весит всего 460 г, начальная скорость пули - 340-350 м/с. Кучность в два раза лучше, чем у пистолета Макарова. ПСНВ комплектуется магазином на шесть патронов. Существует и удлиненный - на восемь". Благодаря малым габаритам ПСНВ может быть интересен для сотрудников, которым необходимо скрытое ношение оружия.

По своим характеристикам и пистолет ПВ-17 не уступает современным образцам. Его калибр тоже 9 мм, используются патроны 9×19 Парабеллум. Магазин рассчитан на 17 патронов.

Снайперская винтовка СВ, которая будет представлена на выставке, - первая винтовка, производимая в Беларуси. Она имеет современный ствол, позволяющий добиться высоко-результативной стрельбы на средних дистанциях - 300-600 м. Живучесть ствола винтовки имеет хороший показатель - до 8 тыс. выстрелов. "Наличие планки Пикатинни позволяет закрепить современный тактический оптический прицел собственного производства "Пума 3-12 на 50" с возможностью более быстрого и точного поражения целей на средних и дальних дистанциях. В нем используется 12-кратное увеличение, устранение параллакса в зависимости от дистанции стрельбы, возможна быстрая смены прицельных установок в механизме ввода горизонтальных и вертикальных поправок", - отметили в Госкомвоенпроме.

Точность стрельбы СВ выше как минимум в два раза, чем у легендарной снайперской винтовки Драгунова. Прицельная дальность стрельбы 1 км, а эффективная дальность - до 600 м. Предусмотрен полуавтоматический огонь. "Кроме того, оружие оснастили новым прибором беспламенной и бесшумной стрельбы - супрессором. Он исключает ослепление стрелка дульным пламенем и повышает маскировку, эффективно снижает громкость звука выстрела. Изготовлен из нержавеющей стали, устойчив к перепадам температур и не склонен к коррозии. Рекомендуется при использовании на оружии вместе с ночными прицелами - устраняет воздействие яркой вспышки на фотоприемное устройство ночного прицела. При стрельбе не влияет на кучность и точность огня, может применяться как для одиночной, так и для автоматической стрельбы", - подчеркнули в ведомстве.

Такая винтовка может быть с успехом использована снайперами подразделений специального назначения при решении задач по уничтожению сложных целей с большого расстояния.

Начиная с 2017 года "Белспецвнештехника" и "БСВТ-новые технологии" ведутся работы по созданию в Беларуси производств стрелкового оружия и боеприпасов к нему гражданского и служебного предназначения. Ожидается, что накопленного опыта при организации производств гражданских образцов оружия и боеприпасов будет достаточно для разработки и начала производства боевого оружия.-0-