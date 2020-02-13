Новинки белорусской сельхозтехники представлены на выставке в Татарстане

13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Трактора МТЗ, комбайны "Гомсельмаш", почвообрабатывающие агрегаты "Амкодор", кормораздатчики и кормосмесители "Запагромаш" представляют белорусские предприятия на II Международной специализированной выставке "ТатАгроЭкспо", которая открылась 12 февраля в выставочном центре "Казань Экспо" во время Поволжского агропромышленного форума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Белорусскую экспозицию осмотрел президент Татарстана Рустам Минниханов. Ему были представлены новинки тракторной техники МТЗ, в том числе газомоторной, а также комбайны "Палессе"", - отметили в дипмиссии.

Выставка демонстрирует сельхозтехнику, оборудование и запчасти, средства защиты растений и удобрения, семена, оборудование для переработки, упаковки и сортировки продукции и многое другое. "Руководитель отделения посольства Беларуси в Казани Олег Исаев совместно с представителями МТЗ, "Гомсельмаша" и "Амкодора" принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, где были подведены итоги работы агропромышленного комплекса российского региона за 2019 год", - добавили в пресс-службе.-0-