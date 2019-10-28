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28 октября 2019, 09:37

Новинки строительной индустрии и консультации специалистов на выставках "Белорусский дом" и "АкваТермЭкспо"

С 31 октября по 2 ноября в Минске в Футбольном манеже свои экспозиции развернут производители и поставщики, студии архитектуры, интерьера и дизайна, проектные бюро. Более 100 компаний-участников из Беларуси, России, Украины, Чехии, Польши и других стран представят широкий ассортимент товаров и услуг. Для тех, кто следит за тенденциями и работает в строительстве, организована насыщенная программа: семинары, мастер-классы, обсуждение актуальных вопросов отрасли.

Что посмотреть на выставках?

Izodom: идеальный дом - дешевле и быстрее, чем вы думаете...

Прочная бетонная конструкция, отличные изоляционные параметры, отсутствие термических мостов, высокая скорость строительства, экологичность и, прежде всего, экономия энергии в течение всего периода эксплуатации здания. Звучит нереально? Познакомьтесь с современной технологией по строительству домов Izodom. Полная система Izodom – это почти 100 элементов, соединяющихся между собой, как в детском конструкторе Lego. Компания "Классик-транс" представит новинку для белорусского рынка и ждет всех желающих на обучающем семинаре 1 уровня "Проектирование и строительство в технологии несъемной опалубки IZODOM 2000 Polska". Всем слушателям будут выданы сертификаты о прохождении обучения.

Строим дом и самостоятельно создаем дизайн интерьера с архитектурной компанией AVERSA. Получите ценные советы от экспертов отрасли. Блок семинаров посвящен темам оформления документов, получения участка, выбора подрядчика, нюансов проектирования и строительства. Также специалисты проанализируют основные технические особенности дизайна, планировочные и эргономические характеристики помещений, расскажут о ресурсах для самостоятельной работы над дизайном. Прямо на месте можно будет получить консультации.

Бесплатные юридические консультации для всех желающих - от адвокатского бюро "Дубовец и партнеры". На семинарах для физических и юридических лиц опытные юристы раскроют все нюансы по темам: договор строительного подряда, особенности сдачи-приемки и оплаты выполненных работ, рассмотрение споров и другие. Слушатели получат уникальную возможность обрести пошаговые рекомендации по решению проблемных вопросов.

Строительные материалы за полцены: получите специальные предложения от победителей республиканского конкурса "Строительный продукт года". Вы сможете ознакомиться с образцами продукции и напрямую задать вопрос отечественным предприятиям-производителям. От авторитетных экспертов вы узнаете об особенностях различных строительных материалов, а также о возможности заказа готовых индивидуальных жилых домов из железобетонных изделий стоимостью всего 250 у.е. за квадратный метр.

Live-презентация технологий утепления и гидроизоляции – от компании EKONOMBUD. Специалисты в интерактивной форме продемонстрируют, как работает метод напыления пенополиуретана и полимочевины, расскажут о преимуществах материалов, которые являются одними из самых экологичных и энергоэффективных. Кроме того, для гостей выставки подготовлен блок выступлений экспертов компании и есть возможность самим испытать на прочность образцы, покрытые полимочевиной.

Электрокотлы нового поколения и энергоэффективные насосы представит интернет-магазин EKOTEL.BY.

Электрический котел ELTEK-2 – это полноценная мини-котельная. Из премуществ – интеллектуальная система управления, оптимизация энергозависимости, бесшумная работа, мягкий набор мощности, наличие функции управления ГВС, дистанционное управление с мобильного телефона (опция GSM). Насосы Evosta производства DABPUMPS (Италия) отлично подойдут для бытовых систем отопления и охлаждения, а также системы теплого пола. Они идеально совмещают в себе надежность механических и технологичность электронных циркуляционных насосов.

Отопление без газа, дров, труб и котлов: сэкономьте с альтернативной отечественной разработкой АVЕLUХ.

Инновационная система электроотопления не имеет аналогов в мире. Ее главные особенности – экономичность, использование экологически чистых природных материалов и приятный эстетический вид. Это передвижная конструкция изящного корпуса с конвектором и панелью из натурального камня или материала, имитирующего камень. Как это работает: прибор втягивает холодный воздух, прогревает и выталкивает его, тем самым увеличивая скорость прогрева помещения. Панели нагреваются, затем отдают свое тепло, при этом создают безопасное для здоровья инфракрасное длинноволновое излучение, позволяющее поддерживать постоянную температуру.

Новая система управления климатом и приложение для моделирования мансарды в виртуальной реальности: свои новинки презентует компания VELUX.

Благоприятный климат внутри помещения от VELUX ACTIVE with NETATMO. Интеллектуальные датчики непрерывно измеряют температуру, влажность и уровень CO2 дома и с учетом полученных данных открывают и закрывают электрические мансардные окна, шторы и рольставни. Управлять системой можно откуда угодно с помощью смартфона. У посетителей будет возможность в приложении MyDaylight смоделировать мансарду мечты в режиме 360° или виртуальной реальности. Все, что для этого нужно –смартфон.

В короткий срок и с минимальными вложениями: измените внешний вид дома самостоятельно. Новинка от компании "АМК декоративные покрытия" – декоративный кирпич для отделки стен в листах на сетке. Уникальность материала в том, что его легко приклеит человек, впервые взявший в руки шпатель: надо нанести грунт, клей и защитно-декоративный слой из мраморной крошки в виде кирпичиков. Материал экологичный, паропроницаемый, не выгорает и никогда не пойдет трещинами, как обычная штукатурка.

Как проходят наши выставки, можно посмотреть здесь.

Ждем вас на выставке с 31 октября по 2 ноября!

г. Минск, Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2)

Организатор – компания "ЭкспоСистемс":

Сайт www.belarusdom.by

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