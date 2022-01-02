Новицкий рассказал про фото из космоса и разговоры на МКС

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сфотографировать Брестскую крепость получилось только с третьего раза: о фотосъемке на борту МКС, разговорах экипажа, поздравлениях к 50-летию и многом другом в интервью телеканалу ОНТ рассказал летчик-космонавт Олег Новицкий, сообщает БЕЛТА.

Олег Новицкий любит фотографировать из космоса города, особенно города Беларуси, своей Родины. У него уже собрана обширная коллекция. "Дороги те снимки, которые ты долго пытаешься сделать, и в конце концов получается. В двух полетах у меня не получилось снять Брестскую крепость и сам город Брест очень хорошо. В третьем полете все вышло: нашел эту территорию, снял в довольно приличном качестве, чему был несказанно рад", - сказал космонавт.

Поскольку экипаж МКС подбирается весьма интернациональный, то в свободное от работы время космонавты предпочитают выбирать веселые или нейтральные темы для разговоров. По неписаному правилу никто не лезет в вопросы религии, устоев - у всех свои традиции. При желании, конечно, члены экипажа делятся и чем-то личным - говорят о своей семье, домашних питомцах и т.д. "О Беларуси я сам говорю. И спрашивают тоже", - добавил Олег Новицкий. Причем он подчеркнул, что о нашей стране многие уже знают, бывали в Минске (на космическом конгрессе) и в восторге от отношения людей.

Олег Новицкий также рассказал, что в новом магазине мерча от президента Беларуси "Первый" приобрел футболку с надписью "Президентами не становятся - президентами рождаются.

Об опыте киносъемок на борту МКС у космонавта основные впечатления связаны с необходимостью дубль за дублем повторять сцены.

Также Олег Новицкий поблагодарил всех, кто отправлял поздравления ему с 50-летием (которое космонавт встречал на орбите) во время марафона на ОНТ. Особенно отметились своей активностью жители родного для летчика Червеня. Ему запомнилось трогательное поздравление детворы из Червенского центра дошкольного образования. Туда и отправится памятная открытка от космонавта.-0-