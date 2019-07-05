Новое IT-поколение Беларуси: Huawei и Министерство образования расширяют сотрудничество

В индустриальном парке "Великий камень" с 30 июня по 2 июля прошла выставка "Китайские товары и услуги (Беларусь)". Она завершилась форумом по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", на полях которого китайская компания Huawei, Министерство связи и информатизации, Министерство образования Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании. В церемонии приняли участие министр связи и информатизации Константин Шульган, первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, директор ООО "Бел Хуавей Технолоджис" Фу Хаоюй и директор Компании по развитию индустриального парка Ли Хайсинь.

Меморандум подтверждает готовность белорусской и китайской сторон объединить усилия для создания инновационного IT-образования в Беларуси и подготовки специалистов информационно-коммуникационной сферы.

Комментируя подписание документа, Ирина Старовойтова подчеркнула значимость подобной инициативы для белорусской экономики: "Мы видим перспективы дальнейшего сотрудничества с Huawei, с Министерством связи, с индустриальным парком "Великий камень", потому что работа с молодежью является основополагающей для IT-экономики. Открытие новых отраслевых лабораторий, совместная научно-исследовательская работа с привлечением молодежи позволяет формировать новые IT-компетенции и создавать соответствующую инфраструктуру, среду для реализации этой задачи".

Директор "Бел Хуавей Технолоджис" Фу Хаоюй поделился своим видением IT-образования: "Мы обратили внимание на то, что Президент Беларуси не раз говорил о необходимости строить IT-страну. Думаю, это очень хорошая концепция, в мире не так много государств, лидеры которых активно ее поддерживают. В рамках этой концепции особенно важна подготовка молодежи именно в области ИКТ. Думаю, что через совместную программу с Министерством связи и Министерством образования, мы дадим шанс многим студентам и школьникам, интересующимся IT и ИКТ. Предоставим им возможность познакомиться с самыми новыми информационными технологиями, увидеть, в каком направлении они развиваются, и получить консультацию по выбору профессии".

Huawei с 2015 года реализует в Беларуси образовательный проект для студентов IT-специальностей "Семена будущего". В перспективе компания планирует расширить сотрудничество с профильными министерствами, вузами. Меморандум о взаимопонимании должен стать первым шагом на пути к масштабной и разносторонней программе подготовки высококвалифицированных IT-специалистов. "В настоящее время только один город в мире имеет подобную программу. Это Гонконг. Минск может стать вторым, если нам здесь удастся создать такие же условия подготовки молодых сотрудников. В этом случае через два года, пять лет, десять, в IT-сферу придет очень хорошее поколение", – заключил Фу Хаоюй.

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