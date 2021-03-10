Новое молодежное общественное объединение "Движение вперед" зарегистрировано в Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрировано новое молодежное общественное объединение "Движение вперед". Об этом журналистам сообщил сегодня председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Члены Молодежного парламента ранее запустили платформу "Движение вперед". Цель проекта - консолидация молодежи, желающей единства, независимости и развития страны, объединение конструктивной и думающей молодежи из разных сфер с различными взглядами. Проект стартовал в июле 2020 года. За этот период во всех регионах страны прошли форумы "Беларусь - это мы", на которых десятки тысяч молодых белорусов имели возможность озвучить свои предложения на платформе "Движение вперед".

"Мы объехали всю страну. Как часть форума "Беларусь - это мы" работала платформа "Движение вперед". Мы собрали порядка 500 молодежных инициатив, которые затем были аккумулированы к VI Всебелорусскому народному собранию. Часть инициатив затрагивала конституционную реформу, и сейчас они находятся в проработке. Мы увидели тот запрос на объединение, который есть у молодежи, не вовлеченной в деятельность существующих общественных организаций. Цель нашего объединения - консолидация молодежи с разными мнениями, объединенной стремлением развивать Беларусь и сохранить ее единство", - сказал Егор Макаревич.

По словам председателя Совета молодежного общественного объединения "Движение вперед" Олега Дикуна, площадка направлена на выявление представителей яркой, инициативной молодежи. "Мы хотим дать им шанс показать, какой они видят Беларусь будущего, помочь воплотить их проекты. Наша основная задача - собрать интересные идеи, дать им жизнь и из этого выстроить команду будущего, которая впоследствии сможет проявить себя во всех сферах деятельности. Каждый участник может внести вклад в развитие страны в долгосрочной перспективе, рассказать о своей идее или проекте на тему движения Беларуси вперед. Мы открыты к сотрудничеству и уверены, что каждая конструктивная инициатива найдет свое продолжение", - отметил он.

Общественное объединение также выступает оператором национального конкурса "Команда будущего", который пройдет с 11 по 26 марта. Анонсированный на VI Всебелорусском народном собрании конкурс стартует с направления "Политика". Итоги будут подведены на первом Белорусском молодежном парламентском форуме. Он состоится 25-26 марта в Минске и соберет порядка 100 представителей. Организатором является Молодежный парламент.

Подать заявку на вступление в "Движение вперед" можно на интернет-портале Молодежного парламента.-0-