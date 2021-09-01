Новое общежитие для студентов БГМУ начнут строить в этом году

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое общежитие для студентов Белорусского государственного медицинского университета начнут строить в этом году, сообщил журналистам ректор БГМУ Сергей Рубникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году запланировано начало строительства нового общежития для студентов на 500 мест. Университет растет, с каждым годом увеличивается количество как отечественных, так и иностранных студентов. Конечно, нам нужны места в общежитии, куда мы будем заселять наших студентов в комфортные условия", - сказал Сергей Рубникович.

В следующем году запланировано строительство нового практико-ориентированного аккредитационно-симуляционного центра. Он предназначен не только для оттачивания навыков студентами, но также будет определенным аккредитационным центром для врачей различного профиля.

В планах также создание университетской клиники по стоматологии на базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники. К слову, сегодня кафедры вуза расположены более чем на 70 клинических базах Минска - в РНПЦ, больницах, госпиталях, лучших поликлиниках города.

Всем медицинским сообществом совместно с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья БГМУ с 1 по 5 ноября будет праздновать свое 100-летие. Свой приезд подтвердили уже более 50 представителей из различных стран, которые в свое время учились здесь или работают в партнерских клиниках.-0-