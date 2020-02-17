Новое в нотариате: тарифы на услуги снизились, а у должника появились дополнительные права

Недавно вступили в силу изменения, касающиеся сферы нотариата. Теперь ряд нотариальных действий и услуг стал дешевле, а кредитор обязан известить должника о некоторых видах задолженности и намерении взыскать долг через исполнительную надпись нотариуса. Какие еще новации предусмотрены в ряде постановлений Совета Министров, рассказала БЕЛТА председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.

Снижены тарифы на некоторые услуги

Обновленные нотариальные тарифы закреплены изменениями в постановление Совмина от 23 ноября 2013 года №1145. Так, за удостоверение у нотариуса договора отчуждения (купли-продажи, мены, дарения) транспортного средства для граждан, которые не являются между собой родственниками, тариф снижен с 5 до 3 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br27). При этом, как отметила Наталья Борисенко, заключение договора отчуждения транспортного средства у нотариуса дает определенные преимущества: он не только поможет правильно составить проект договора, выявить волеизъявление участников, но также разъяснит последствия сделки, что позволит избежать возможного негатива в будущем.

Еще доступнее в финансовом плане стало поручить нотариусу подать документы для государственной регистрации прав на недвижимое имущество. До 0,5 базовой величины снижен нотариальный тариф за оформление документов, необходимых для осуществления регистрационных действий, направление (передачу) их в республиканскую или территориальную организацию по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Нотариальный тариф за получение нотариусом свидетельства (удостоверения) о госрегистрации и выдачу (направление) его лицу, чьи интересы он при этом представлял, уменьшен до 0,3 базовой величины.

До 0,4 БВ снижен тариф за представление нотариусом электронных документов для государственной регистрации некоммерческой организации и до 0,15 БВ - для внесения изменений и (или) дополнений в устав некоммерческой организации. К слову, эта ставка на 0,1 базовой величины ниже ставки госпошлины за соответствующую государственную регистрацию при личном обращении в регистрирующий орган. Если документы о государственной регистрации нужны в бумажном варианте, нотариус вправе удостоверить форму внешнего представления электронных документов на бумажном носителе, при этом уплачивать нотариальный тариф заявителю не потребуется. Несколько же удостоверенных копий электронного документа о государственной регистрации на бумаге потребуют уплаты нотариального тарифа, который с 1 января снижен и составляет 1 БВ.

Расширен список лиц, которым при обращении к нотариусу предоставляются льготы. В постановлении предусмотрена льгота для тех, кому назначена пенсия в Беларуси, инвалидов I и II группы. Установленный нотариальный тариф за удостоверение соглашений (договоров) о слиянии изолированных помещений, машино-мест в одно изолированное помещение, машино-место для них снижен на 50%. Отдельно прописана возможность пользоваться льготами по оплате нотариального тарифа и в том случае, если от имени указанной категории лиц за совершением нотариального действия обращается представитель. В 2019 году более 142 тыс. граждан воспользовались правом на получение льгот при оплате нотариальных действий.

У должника появилось больше шансов погасить задолженность добровольно

Другим важным изменением, касающимся нотариальной деятельности в Беларуси, стало внесение корректировок в постановление Совмина от 28 декабря 2006 года №1737 и утвержденный им перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей.

Теперь в случае имеющейся задолженности по кредитным договорам или по требованиям, вытекающим из жилищных правоотношений (услуги ЖКХ, плата за пользование жилым помещением и прочее), до обращения за совершением исполнительной надписи взыскатель (кредитор) должен известить должника о необходимости погашения такой задолженности и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи к нотариусу. В обязанность взыскателя входит именно известить должника, а не просто направить ему извещение, которое тот может и не получить. Более того, теперь взыскатель может обратиться за совершением исполнительной надписи только если задолженность не погашена по истечении 7 дней с момента получения извещения должником, сократить этот срок нельзя. Эта норма дает дополнительную гарантию прав должника, у которого появляется время погасить задолженность добровольно.

Документом учтены и права взыскателя. Так как способ направления извещения должнику законодательством не определен, взыскатель не ограничен в выборе. В частности, это может быть SMS-рассылка, информирование через личный кабинет, электронную почту, факс или более традиционное направление заказного письма.

Кроме того, обратиться за совершением исполнительных надписей в случае имеющейся задолженности по требованиям, основанным на кредитном договоре, ином договоре, содержащем существенные условия кредитного договора, неустойку (штраф, пеню), можно будет без личного обращения к нотариусу.

Дистанционные нотариальные действия становятся реальностью

Белорусский нотариат подошел к совершению нотариальных действий, результатом которых будет электронный документ и которые могут совершаться дистанционно. Пока такая возможность предусмотрена только для совершения исполнительных надписей о взыскании задолженности по кредитам. Если практика покажет, что при таком порядке совершения нотариального действия законные права и интересы защищены не хуже, чем при традиционном, когда во всех случаях требуется личная явка клиента к нотариусу, этот опыт используют для корректировки общего порядка совершения нотариальных действий, когда нет необходимости устанавливать соответствие воли волеизъявлению.

За более подробной консультацией в отношении совершения нотариальных действий можно обратиться к нотариусу. Адреса нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные телефоны и актуальные графики работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".

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