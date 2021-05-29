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29 мая 2021, 00:00

Новое в ТК: больше оснований уволить и наказать работника, блок для забастовок

Фото из архива
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты прокомментировало изменения в Трудовой кодекс и Закон "О промышленной безопасности", которые внесены принятым 28 мая 2021 года Законом №114-З "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений", сообщает БЕЛТА.

"Нормами документа уточняются отдельные вопросы в части определения полномочий и ответственности сторон трудовых отношений. Обеспечено дополнительное регулирование вопросов привлечения к дисциплинарной ответственности работников, а также их отстранения от работы за противоправные действия. Кроме того, затронуты вопросы взаимодействия нанимателя и профсоюза в части расторжения трудовых договоров по инициативе нанимателя. В целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения регулируются вопросы проведения забастовок", - отметили в Минтруда.

Так, в части вопросов дисциплинарной ответственности пункт 7 статьи 42 Трудового кодекса дополняется новыми основаниями увольнения по инициативе нанимателя. Это отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей.

Достаточным основанием также может стать принуждение работников к участию в забастовке, создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин; участие работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.

Законом внесены изменения в статью 46 ТК, согласно которым исключаются необходимость предварительного уведомления профсоюза при расторжении трудового договора с работником по вышеназванным трем новым основаниям увольнения, а также возможность включения в коллективные договоры, соглашения требования о предварительном согласии профсоюза на увольнение по данным основаниям.

Устанавливается дисциплинарная ответственность за противоправные действия с персональными данными. Статья 47 ТК дополнена новым основанием увольнения за нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных.

Корректировкой статьи 49 ТК расширены полномочия нанимателя для отстранения сотрудника от работы. В частности, в случаях, когда тот призывает других работников к прекращению труда без уважительных причин.

Наряду с включением в ТК новых оснований увольнения, законом уточняется порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Изменения в статью 199 кодекса предоставляют нанимателю право применять к работнику дисциплинарное взыскание в том числе и в тех случаях, когда невозможно получение от работника объяснения по поводу совершенного дисциплинарного проступка. Отсутствие такой возможности должно быть оформлено актом с указанием присутствовавших свидетелей.

Статья 388 ТК дополняется нормой, согласно которой при проведении забастовок запрещается выдвижение политических требований. С учетом корректировки статьи 395 ТК решение суда о признании незаконными забастовки или решения о ее проведении будет подлежать немедленному исполнению.

"В действующей редакции статьи 388 ТК определено, что специальным законом могут быть установлены ограничения реализации права на забастовку в той мере, в какой это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц", - уточнили в Минтруда.

При этом, чтобы исключить возможные негативные последствия как для предприятия и его работников, так и для общества в целом, которые может повлечь за собой нарушение производственных процессов на опасных производствах, законом установлен запрет на проведение забастовок на предприятиях, имеющих опасные производственные объекты. Соответствующая норма закреплена в статье 26 Закона "О промышленной безопасности".

Вышеуказанные нормы закона вступят в силу 30 июня 2021 года.-0-

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