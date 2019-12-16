Новогодние праздники в белорусских здравницах проведут более 6 тыс. иностранцев

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все места в белорусских здравницах на время новогодних праздников уже заняты, ожидается более 6 тыс. иностранцев, преимущественно россиян. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается новогодних праздников - спрос на места в санаториях и оздоровительных учреждениях повышенный. Как правило, все они были реализованы или забронированы за несколько месяцев. Все будут заполнены на 100% в период новогодних праздников, - сказал Геннадий Болбатовский. - В наших санаториях, по прогнозам, будет более 6 тыс. иностранцев. Примерно 80% - это граждане Российской Федерации".

Цены на туры незначительно увеличены по сравнению с ценами путевок в 4-м квартале - из-за повышенного спроса, а также более разнообразной программы. Если в свободной реализации средняя стоимость одного койко-дня в стандартном двухместном номере составляет Br57,6, то на новогодний тур стоимость одного дня - около Br64. Средняя стоимость новогоднего банкета - Br135.

Уже традиционно в период новогодних праздников наибольшим спросом пользуются пакеты с продолжительностью более двух недель. "Все путевки реализованы, как правило, с лечебными программами, оздоровительными процедурами", - отметил Геннадий Болбатовский. Диагностические и лечебно-реабилитационные процедуры, входящие в стоимость путевки, оказывают в полном объеме в соответствии со стандартами лечения. Помимо медицинских процедур, включающих набирающие популярность спа-технологии, в состав новогодних туров здравниц входят концерты, мастер-классы с белорусским колоритом, просмотры тематических художественных фильмов, танцевальные вечера, культурно-массовые и спортивные мероприятия на свежем воздухе, экскурсионные программы, шоп-туры, цирковые выступления, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой.

Также Геннадий Болбатовский отметил, что более востребованы те учреждения, у которых техническая и инфраструктурная база более совершенная. В санатории "Юность" еще в феврале все путевки были проданы или забронированы. У некоторых можно было найти места и за месяц до тура.-0-