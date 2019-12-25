Новогодние представления проходят на зимних каникулах в Ботаническом саду

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние представления, экскурсии и спектакли проходят в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси с 25 по 29 декабря и с 3 по 5 января.

Вечером 25 декабря взрослым и детям показали красочный спектакль "Назад в Новый год" пластического театра "ИнЖест".

Сказочные персонажи помогли взрослым зрителям вспомнить детство, перенестись в те годы, когда они так же с родителями встречали новогодние праздники. Детям не дали скучать Баба Яга, Волк, Медведь и другие волшебные герои. Кульминацией праздника стало пиротехническое шоу "Рождественские огни".-0-

Фото Оксаны Манчук