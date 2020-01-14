Новогодний экспресс Детской железной дороги перевез на каникулах более 7 тыс. пассажиров

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный поезд "Новогодний экспресс" Детской железной дороги в дни зимних школьных каникул перевез более 7 тыс. пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд курсировал с 22 декабря по 7 января. Детская железная дорога имени К.С. Заслонова Минского отделения Белорусской железной дороги совместно с творческими коллективами столичного Дворца культуры и спорта железнодорожников на станции Сосновый Бор организовала театрализованное представление "В гости к Деду Морозу". Дети встречались со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой, участвовали в новогодних конкурсах и играх.

"Было проведено 40 таких представлений, а праздничный поезд "Новогодний экспресс" перевез 7 453 пассажира", - уточнили в БЖД.

Детская железная дорога является первой ступенью корпоративной системы профессионального образования Белорусской железной дороги. В настоящее время более 400 школьников обучаются на "малой белорусской магистрали" основным профессиям железнодорожного транспорта. Ежегодно примерно 50% выпускников ДЖД продолжают обучение в профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведениях железнодорожного транспорта.

В июле этого года Детской железной дороге имени К.С. Заслонова исполнится 65 лет. Как отметили в пресс-центре, к этому времени планируется провести ремонтно-строительные работы по обновлению пассажирского здания станции Заслоново. В частности, некоторые функциональные зоны будут переустроены, появятся фотозоны и интерактивная площадка с имитацией управления подвижным составом. Завершить работы планируется к 3 июля.

Праздничные мероприятия, посвященные юбилею, состоятся на Детской железной дороге и в ее учебном центре, минском Дворце культуры и спорта железнодорожников. Запланированы встречи ребят с бывшими выпускниками ДЖД и юными коллегами из соседних железнодорожных администраций, предусмотрена выставка железнодорожного моделирования. Для юных посетителей Детской железной дороги в честь юбилея будут организованы различные конкурсы и викторины, выступления творческих железнодорожных коллективов и другие мероприятия.-0-