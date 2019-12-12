Новогодний экспресс из Минска в поместье Деда Мороза начнет курсировать 13 декабря

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в этом сезоне новогодний экспресс в поместье Деда Мороза отправится из Минска 13 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Специальный маршрут выходного дня организовывают для туристов в новогодние и рождественские праздники, а также во время зимних каникул у школьников. Поезд из купейных вагонов будет курсировать из Минска в Брест 13, 20, 24, и 27 декабря, а также 2, 4, 6 и 13 января.

Новогодний состав будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 21.57 и прибывать в Брест утром следующего дня в 7.50, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на автобусах. В нацпарке гости проведут целый день. Обратно в столицу новогодний поезд будет отправляться из Бреста в 17.28 и прибывать в Минск в 22.18.

Ежегодно туристическим поездом по направлению Минск - Брест - Минск перевозится более 1600 человек. Планируется, что в этом сезоне путешествие в поместье Деда Мороза совершат более 2000 пассажиров.-0-