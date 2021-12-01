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01 декабря 2021, 09:33

"Новогодний экспресс" начнет курсировать по Детской железной дороге 24 декабря

Фото БЖД
Фото БЖД
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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Новогодний экспресс" будет курсировать по Детской железной дороге им. К.С.Заслонова с 24 декабря по 7 января, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"На станции Сосновый Бор будет организовано театрализованное представление "Новогоднее приключение в стране сказок" на лесной поляне с участием персонажей из детских сказок, мультфильмов и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки. Увлекательное путешествие не оставит равнодушными как взрослых, так и детей", - отметили в пресс-центре.

Путешествие в празднично украшенных вагонах в гости к Деду Морозу можно будет совершить 24-26 декабря, 29-31 декабря, а также 1, 2, 6 и 7 января. В эти дни составы "Новогоднего экспресса" сделают от двух до четырех рейсов. Подробное расписание доступно на странице Детской железной дороги на официальном сайте БЖД.

В поезде предусмотрена рассадка мест с учетом соблюдения социального дистанцирования. Количество мест ограничено.

С 1 декабря предварительная продажа билетов на поезд в сказку доступна в кассе Детской железной дороги по адресу Минск, пр. Независимости, 86. Телефоны для справок: 270-18-75, 244-67-99, 237-65-75. Приобрести билеты можно также через интернет-сервисы bycard.by и 24afisha.by.-0-

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