Новогодний "Кубок дружбы-2018" разыграли будущие спасатели и действующие офицеры МЧС

21 декабря, Гомельский район/Корр. БЕЛТА/. На новогоднем турнире по волейболу "Кубок дружбы - 2018" в Специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС встретились будущие спасатели и действующие офицеры, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открыл турнир министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он пожелал спортсменам удачи и пообщался с участниками соревнований. За дружеское первенство боролись три команды. Одну из них на игровой площадке поддержал председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский. В состав других вошли учащиеся спортивного класса лицея и их педагоги, а также руководители территориальных управлений МЧС. Победу разделили на всех.

Министр поздравил учащихся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС с наступающими праздниками. В ответ лицеисты подготовили оригинальную новогоднюю программу. Учащийся 2-го курса Леонид Карканица стал личным гидом для министра на выставке новогодних экспонатов. Лицеист раскрыл оригинальный замысел каждого из экспонатов-победителей смотра-конкурса "Эко-Елка" и символа наступающего года. Используя альтернативные варианты замены живых и искусственных елок, участники создали свои творческие шедевры.

На сцене лицея прошла яркая и музыкальная "Операция "Шлем" или другие приключения джентльменов удачи". В постановке ожили известные герои советского кинематографа, были использованы элементы лазерного шоу, современные хореографические композиции. "Каждый год ребята удивляют своим творчеством, интересными поделками и задумками. Это создает позитивный настрой. Уверен, что он поможет им выполнить поставленные на будущий год задачи", - отметил Владимир Ващенко. Он пожелал лицеистам и их педагогам здоровья, осуществления всех намеченных планов и прекрасного настроения. Каждый из воспитанников получил сладкие подарки.

Лицей при Гомельском инженерном институте МЧС создан в 2014 году при поддержке руководства МЧС и Гомельского облисполкома для принятия мер по госзащите детства, возрождения территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС, подготовки кандидатов для поступления в вузы МЧС, другие учебные заведения. В 2016 году был переименован в Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. По традиции главный спасатель страны поздравляет его воспитанников с новогодними и рождественскими праздниками.-0-