Новогодний праздник для детей из многодетных и приемных семей пройдет во Дворце Независимости 3 января

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Независимости 3 января состоится новогодний праздник для детей из многодетных и приемных семей из всех областей страны и Минска. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании организационного комитета по проведению благотворительных новогодних мероприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

На этот праздник пригласят 250 детей, в настоящее время формируются списки. Кроме того, во Дворце Независимости 28 декабря пройдет новогодний бал для молодежи. Из регионов страны и Минска приглашены 250 студентов учреждений высшего образования, учащихся учреждений среднего специального, профессионального и общего среднего образования. Представители Министерства образования и облисполкомов во время заседания, прошедшего в формате видеоконференции, проинформировали о подготовке этих мероприятий.

Заинтересованные ведомства активно работают над организацией центрального события новогодней благотворительной акции "Наши дети" - праздника во Дворце Республики, который пройдет 27 декабря. На главную елку страны приглашены 2 370 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Они приедут из разных регионов страны. В этом новогоднем празднике также примут участие по 25 человек из Рижской белорусской основной школы и белорусской гимназии им. Франциска Скорины в Вильнюсе.

Игорь Петришенко подчеркнул, что на этом празднике побывают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и многодетных семей. Им должно быть уделено особое внимание, каждый ребенок получит подарок.

Особое внимание вице-премьер обратил на вопросы безопасности. "Жизнь и здоровье детей - это главное. Здесь не бывает мелочей. Министерство образования, заместителей председателей облисполкомов и Мингорисполкома, руководителей органов госуправления прошу тщательно проконтролировать все вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей во время новогодних мероприятий", - сказал Игорь Петришенко.

Министр культуры Юрий Бондарь проинформировал о подготовке новогодних представлений и культурных мероприятий. Игорь Петришенко подчеркнул, что они должны пройти на высоком организационном и творческом уровне и запомниться детям.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники проходят во всех регионах Беларуси. Традиционно руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посещают социально значимые объекты и поздравляют детей, дарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание уделяется детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-