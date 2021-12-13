Новогодняя АКЦИЯ - лучший подарок от Minsk World! Инвестируйте выгодно по специальным условиям!

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Звучит заманчиво? Тогда выбирайте свой дом – и получайте сразу все плюсы недвижимости многофункционального комплекса Minsk World! Главные из них – транспортная доступность, собственная инфраструктура и уникальный стиль.
Расскажем подробнее, чтобы вы могли оценить перспективы жизни в Minsk World.
· Инфраструктура
Особое внимание в концепции Minsk World уделено благоустройству и созданию собственной инфраструктуры. Комплекс возводится по принципу "15-минутного города", а значит все необходимые для комфортной жизни объекты будут в пешей доступности.
Практически в каждом квартале появится новое учреждение образования – всего будет построено 7 школ и 13 детских садов.
Возле каждого дома – спортивные и детские площадки, в том числе теннисные корты, баскетбольные площадки и скейт-парки. Взрослая и детская поликлиника, кафе и магазины, спортивные залы и аптеки будут в пешей доступности. До них не придется ехать, а можно будет просто прогуляться пешком.
Центром притяжения Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.
Также в центре комплекса запроектирован шикарный парк с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.
· Транспортная доступность
Комплекс будет удобным как для автомобилистов, так и для тех, у кого нет машины.
В пешей доступности от Minsk World находится станция метро "Ковальская Слобода", а прямо в границах комплекса строится станция "Аэродромная". Кроме того, по периметру каждого квартала появятся остановки общественного транспорта.
На машине добраться до центра и в сторону МКАДа можно будет по улицам Аэродромная и Кижеватова. Важные столичные магистрали очерчивают границы комплекса с двух сторон.
· Уникальный стиль
У каждого дома – свое название, которое отражено в оформлении лобби. Дизайнеры продумали комфорт до мелочей, поэтому в лобби есть стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком и лапомойкой.
До апартаментов жильцов доставят комфортные лифты, в том числе и панорамные. В каждой квартире – свободная планировка, высокие потолки и панорамные окна.
Стать владельцем недвижимости в многофункциональном комплексе Minsk World можно:
· За собственные средства
· В рассрочку
· С привлечением кредита
Торопитесь! И следующий Новый год вы будете встречать в новых апартаментах! Мечты сбываются!
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