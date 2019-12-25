Новогодняя акция на квартиры в живописном центре Минска!

Рождество и Новый год – это время волшебства и… выгодных покупок! Именно поэтому сегодня застройщик "Дана Холдингз" объявил о старте специального праздничного предложения на квартиры в доме №2 жилого комплекса "Парк Челюскинцев". И если вы всегда мечтали о квартире в центре столицы с огромным парком прямо у дома, советуем поторопиться. Ведь такая недвижимость на рождественских условиях будет особенно востребована, а количество квартир и сроки акции ограничены!

Все подробности можно узнать по короткому номеру мобильной связи 7675 либо заглянув в офис продаж застройщика "Дана Холдингз", который работает без выходных.

Почему стоит приобрести квартиру в "Парке Челюскинцев"? Во всем мире жилье, расположенное вблизи парков и скверов, считается элитным и ценится особенно высоко. Благодаря жилому комплексу "Парк Челюскинцев" престижная жизнь в центре столицы с комфортом загородного отдыха стала доступна многим белорусским семьям.

Кстати, благодаря специальному видео-туру на сайте застройщика можно наблюдать, как продвигается строительство "Парка Челюскинцев".

Жилой комплекс разместился у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада. Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников. Вы в любой момент сможете прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе.

И при этом вы в центре города – рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В непосредственной близости от вас будут находиться школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры.

Также неподалеку расположен водно-спортивный комплекс и аквапарк, футбольные поля, теннисные корты. А прямо на территории жилого комплекса предусмотрены спортивные площадки с современным оборудованием. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Дом №2 жилого комплекса "Парк Челюскинцев" насчитывает 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные решения.

Все квартиры в доме свободной планировки – это позволит вам реализовать любую дизайнерскую идею. При этом панорамное остекление с золотистым оттенком наполнит помещения солнечным светом и подарит ощущение единения с природой.

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Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, какой отсюда будет открываться вид! Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория будет полностью безопасной.

В просторном и светлом лобби, выполненном в эко-стиле, будут расположены стойка консьержа, зона встречи гостей и ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком для малыша, где можно привести ребенка в порядок после прогулки. А еще - место, чтобы помыть лапы домашним животным. Согласитесь осенью и зимой это особенно актуально!

Родители с маленькими детьми оценят встроенный детский сад с собственной территорией, удобно вписанный в архитектурное решение одного из домов жилого комплекса "Парк Челюскинцев". Отвести ребенка в садик займет всего несколько минут, а вечером вы сможете весело провести с ним время на детской площадке прямо во дворе или прогуляться в парке рядом.

Престиж жилого комплекса "Парк Челюскинцев" подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит безопасность вашей семьи. Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места.

На первых этажах домов расположатся многофункциональные коммерческие помещения. Так что вы можете стать владельцем не только престижного жилья, но и успешного бизнеса!

Спешите приобрести недвижимость в экологичном, престижном, комфортном жилом комплексе "Парк Челюскинцев" на специальных рождественских условиях!

Вы можете выбрать удобный вам способ приобретения квартиры – и по сути получить двойную выгоду.

Во-первых, до конца года можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок до 4 лет. Необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Ни справка о доходах, ни поручители вам не понадобятся!

Существенные скидки доступны тем, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

Можно воспользоваться и выгодными кредитными программами от банков-партнеров. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности – в отделе продаж застройщика "Дана Холдингз". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Офис расположен по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Мы ждем вас с 8.30 до 20.30 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные.

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