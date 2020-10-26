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26 октября 2020, 09:00

Новогодняя акция! Старт продаж в домах "Манила" и "Бали" – квартиры по лучшим ценам, рассрочка и кредит!

Дом "Манила" расположен в квартале "Азия" комплекса Minsk World
Дом "Манила" расположен в квартале "Азия" комплекса Minsk World

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ЦЕНАМ! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 100 МЕСЯЦЕВ! КРЕДИТ ОТ 4,99% ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ НА 20 ЛЕТ!

"Бали" открывает продажи в новом квартале – "Тропические острова"
"Бали" открывает продажи в новом квартале – "Тропические острова"

Новогодняя акция в многофункциональном комплексе Minsk World набирает обороты! На прошлой неделе поступили в продажу сразу 8 домов: "Солт-Лейк-Сити", "Барселона", "Нью-Дели", "Каир", "Фламенко", "Салоники", "Дубровник" и "Котор". А теперь встречайте еще два новых, тропических, дома – "Манила" и "Бали"! По лучшим стартовым ценам и на самых выгодных условиях – за собственные деньги, в рассрочку или в кредит!

Новогодняя акция в Minsk World – это прекрасная возможность сменить арендное жилье на собственное!
Новогодняя акция в Minsk World – это прекрасная возможность сменить арендное жилье на собственное!

Новогодняя акция в комплексе Minsk World – это прекрасная возможность оставить квартирный вопрос в уходящем году и сменить арендное жилье на собственное. В современной красивой новостройке, с большими окнами и лоджиями, дизайнерским лобби и панорамным лифтом. На выбор – от небольших студий до просторных "евротрешек" и эксклюзивных вариантов с отдельным входом прямо с улицы и "зимним садом". И все это в перспективеном районе Минска!

Выбирайте и бронируйте подходящую квартиру на сайте застройщика bir.by прямо сейчас! Также подробности можно узнать по номеру мобильного телефона 7675.

Все плюсы комплекса Minsk World будут в вашем распоряжении! Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. Паркинги и новые станции метро. Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший торгово-развлекательный центр Mara Mall. Все для комфортной жизни и успешного бизнеса!

Покупка квартиры в Minsk World – это надежная и выгодная инвестиция. Все работы ведутся точно по графику, а порой даже с опережением сроков. Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке. На сегодня строительство идет в 15 кварталах комплекса – и многие покупатели уже получили ключи от своих квартир!

На фасаде яркой новостройки "Манила" смешались краски моря и тропических джунглей!
На фасаде яркой новостройки "Манила" смешались краски моря и тропических джунглей!

Комплекс Minsk World – лучшее решение для покупки квартиры в столице! Осталось только определиться, что вам больше по душе: "Манила" или "Бали"?

Начнем знакомство! Дом "Манила", расположенный в квартале "Азия", назван в честь столицы Филиппин, островного государства в Юго-Восточной Азии. На фасаде этой яркой новостройки смешались краски моря и тропических джунглей. Дизайн уникальный и запоминающийся!

Каркасно-монолитный дом состоит из двух секций по 15 этажей. В каждой будет по два бесшумных скоростных лифта OTIS грузоподъемностью 1000 и 450 кг, один из которых – панорамный.

На выбор покупателей квартиры свободной планировки от 32 до 74 кв. метров. Высота потолков – 2,7 метра. Все окна от потолка до пола. Нижняя часть окон не открывается и выполнена с применением многослойного безопасного стекла. В каждой квартире, кроме первого этажа – остекленная лоджия. В некоторых квартирах запроектированы угловые витражи жилых комнат.

Квартал "Азия" находится на юго-западной границе застройки, выходит на улицу Кижеватова, за которой расположены участки малоэтажной и частной застройки. Благодаря этому из окон дома "Манила" будут открываться ничем не ограниченные панорамные виды. Это также обеспечит превосходную инсоляцию.

Эксклюзивный вариант – квартиры с отдельным входом, собственной террасой и "зимним садом"
Эксклюзивный вариант – квартиры с отдельным входом, собственной террасой и "зимним садом"

На первом этаже расположены квартиры со входами как из подъезда, так и непосредственно с улицы. В составе таких квартир имеются полностью остекленные веранды – "зимний сад" – и прилегающие к ним открытые террасы со стеклянным ограждением. Высота потолков – от 3,3 метра.

Как и во всех домах комплекса Minsk World, вместо стандартного подъезда в доме "Манила"дизайнерское лобби, где будут все удобства: ресепшн с местом для консьержа, зона встречи гостей и курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и даже место для мытья лап домашним животным.

Подъезд сквозной, главный вход расположен на уровне земли. В составе крылец при выходе во двор предусмотрены колясочные съезды.

Квартал "Азия" расположен вдоль улицы Кижеватова – можно легко выехать в центр или оказаться на кольцевой
Квартал "Азия" расположен вдоль улицы Кижеватова – можно легко выехать в центр или оказаться на кольцевой

Квартал "Азия", где строится дом "Манила", расположен вдоль улицы Кижеватова, которая позволяет как легко выехать в центр, так и оказаться на кольцевой. До площади Независимости – пять минут на автомобиле! С западной стороны квартала будет находиться огромная открытая парковка с системой ресторанов "драйв-ин". В пешеходной доступности – остановки общественного транспорта.

В квартале "Азия" откроется детский сад с бассейном и торговый центр с паркингом
В квартале "Азия" откроется детский сад с бассейном и торговый центр с паркингом

В квартале "Азия" будет построен детский сад с бассейном на 230 мест, а также торговый центр с продуктовым супермаркетом и 2-этажным паркингом. Запроектирована обширная зона озеленения с площадками для игр, отдыха и спорта. Транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено.

В панорамном остеклении небесного цвета дома "Бали" словно отражается океан!
В панорамном остеклении небесного цвета дома "Бали" словно отражается океан!

А может, вы всегда мечтали о Бали? Теперь эту мечту легко воплотить в жизнь! В панорамном остеклении небесного цвета новостройки "Бали" словно отражается океан. Возвышаясь на 25 этажей, ваш новый дом будет сверкать в лучах солнца, даря отпускное настроение круглый год! "Бали" открывает продажи в новом квартале комплекса Minsk World – "Тропические острова". Какие преимущества готовит эта новостройка?

Во-первых, огромный выбор квартир на любой вкус – от 28 до 75 кв. метров. Высота потолков – больше 2,7 метра, а на 25-м этаже – до 3 метров. Все квартиры в этом каркасно-монолитном доме свободной планировки – вы сможете реализовать любую свою дизайнерскую идею.

В "тропической" новостройке будут большие окна, остекленные лоджии и панорамный лифт!
В "тропической" новостройке будут большие окна, остекленные лоджии и панорамный лифт!

Любите солнце? Большие окна и остекленные лоджии будут во всех квартирах дома "Бали". Предусмотрены двухкамерные стеклопакеты импортного производства. Фасадное решение здания характеризуется композицией остекленных лоджий и балконов. Все элементы остекления – панорамные, с глухой нижней частью из безопасного стекла и 100% открывающейся верхней.

В доме предусмотрено три бесшумных и скоростных лифта OTIS, один из которых – панорамный!

На первом этаже "Бали" расположатся помещения торгового назначения. Возможно, вы решитесь открыть свой бизнес?
На первом этаже "Бали" расположатся помещения торгового назначения. Возможно, вы решитесь открыть свой бизнес?

Просторное дизайнерское лобби, украшенное видами острова Бали, будет дарить вам позитивные эмоции каждый день! Здесь расположатся ресепшн с местом для консьержа, зона ожидания и санитарная комната. Отдельное помещение для хранения велосипедов в количестве 10 штук, а также место для детских колясок.

Предусмотрены сквозные подъезды и пандусы для большего комфорта лиц с ограниченными физическими возможностями и мамочек с колясками.

На первом этаже "Бали" разместятся помещения торгового назначения с отдельными входами. Отличная возможность открыть бизнес прямо в собственном доме!

В квартале "Тропические острова" построят школу и административно-торговый центр
В квартале "Тропические острова" построят школу и административно-торговый центр

Дом "Бали" является одним из высотных акцентов квартала "Тропические острова". В квартале будут построены общеобразовательная школа и административно-торговый центр. В окружении зелени расположатся детские и спортивные площадки, открытые парковки для велосипедов. По периметру квартала предусмотрены удобные парковочные места. Транзитное движение транспорта через дворовую территорию исключено.

Minsk World – это город в городе, где будет все необходимое для комфортной жизни и успешного бизнеса!
Minsk World – это город в городе, где будет все необходимое для комфортной жизни и успешного бизнеса!

Комплекс Minsk World – это город в городе, где будет все необходимое!

Рядом с комплексом практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная". По территории пройдут удобные маршруты наземного транспорта.

Предусмотрены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. В готовом многоуровневом паркинге на 800 машин уже продаются машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Можно приобрести места в готовом многоуровневом паркинге
Можно приобрести места в готовом многоуровневом паркинге

В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Удобные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы.

Удобные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы
Удобные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы

Бизнес-сердцем станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Сделайте себе и близким волшебный подарок к Новому году – квартиру на выгодных условиях старта продаж в современных красивых новостройках "Манила" и "Бали" в комплексе Minsk World!

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· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

К каждому покупателю – индивидуальный подход! Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Новогодняя акция в Minsk World – это праздничные цены, лучший выбор недвижимости и самые выгодные условия!

Покупайте квартиру в "тропических" новостройках "Манила" и "Бали" на жарких условиях старта продаж!

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