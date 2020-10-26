Новогодняя акция! Старт продаж в домах "Манила" и "Бали" – квартиры по лучшим ценам, рассрочка и кредит!

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"Бали" открывает продажи в новом квартале – "Тропические острова"

Новогодняя акция в многофункциональном комплексе Minsk World набирает обороты! На прошлой неделе поступили в продажу сразу 8 домов: "Солт-Лейк-Сити", "Барселона", "Нью-Дели", "Каир", "Фламенко", "Салоники", "Дубровник" и "Котор". А теперь встречайте еще два новых, тропических, дома – "Манила" и "Бали"! По лучшим стартовым ценам и на самых выгодных условиях – за собственные деньги, в рассрочку или в кредит!

Новогодняя акция в Minsk World – это прекрасная возможность сменить арендное жилье на собственное!

Новогодняя акция в комплексе Minsk World – это прекрасная возможность оставить квартирный вопрос в уходящем году и сменить арендное жилье на собственное. В современной красивой новостройке, с большими окнами и лоджиями, дизайнерским лобби и панорамным лифтом. На выбор – от небольших студий до просторных "евротрешек" и эксклюзивных вариантов с отдельным входом прямо с улицы и "зимним садом". И все это в перспективеном районе Минска!

Выбирайте и бронируйте подходящую квартиру на сайте застройщика bir.by прямо сейчас! Также подробности можно узнать по номеру мобильного телефона 7675.

Все плюсы комплекса Minsk World будут в вашем распоряжении! Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. Паркинги и новые станции метро. Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший торгово-развлекательный центр Mara Mall. Все для комфортной жизни и успешного бизнеса!

Покупка квартиры в Minsk World – это надежная и выгодная инвестиция. Все работы ведутся точно по графику, а порой даже с опережением сроков. Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке. На сегодня строительство идет в 15 кварталах комплекса – и многие покупатели уже получили ключи от своих квартир!

На фасаде яркой новостройки "Манила" смешались краски моря и тропических джунглей!

Комплекс Minsk World – лучшее решение для покупки квартиры в столице! Осталось только определиться, что вам больше по душе: "Манила" или "Бали"?

Начнем знакомство! Дом "Манила", расположенный в квартале "Азия", назван в честь столицы Филиппин, островного государства в Юго-Восточной Азии. На фасаде этой яркой новостройки смешались краски моря и тропических джунглей. Дизайн уникальный и запоминающийся!

Каркасно-монолитный дом состоит из двух секций по 15 этажей. В каждой будет по два бесшумных скоростных лифта OTIS грузоподъемностью 1000 и 450 кг, один из которых – панорамный.

На выбор покупателей квартиры свободной планировки от 32 до 74 кв. метров. Высота потолков – 2,7 метра. Все окна от потолка до пола. Нижняя часть окон не открывается и выполнена с применением многослойного безопасного стекла. В каждой квартире, кроме первого этажа – остекленная лоджия. В некоторых квартирах запроектированы угловые витражи жилых комнат.

Квартал "Азия" находится на юго-западной границе застройки, выходит на улицу Кижеватова, за которой расположены участки малоэтажной и частной застройки. Благодаря этому из окон дома "Манила" будут открываться ничем не ограниченные панорамные виды. Это также обеспечит превосходную инсоляцию.

Эксклюзивный вариант – квартиры с отдельным входом, собственной террасой и "зимним садом"

На первом этаже расположены квартиры со входами как из подъезда, так и непосредственно с улицы. В составе таких квартир имеются полностью остекленные веранды – "зимний сад" – и прилегающие к ним открытые террасы со стеклянным ограждением. Высота потолков – от 3,3 метра.

Как и во всех домах комплекса Minsk World, вместо стандартного подъезда в доме "Манила" – дизайнерское лобби, где будут все удобства: ресепшн с местом для консьержа, зона встречи гостей и курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и даже место для мытья лап домашним животным.

Подъезд сквозной, главный вход расположен на уровне земли. В составе крылец при выходе во двор предусмотрены колясочные съезды.

Квартал "Азия" расположен вдоль улицы Кижеватова – можно легко выехать в центр или оказаться на кольцевой

Квартал "Азия", где строится дом "Манила", расположен вдоль улицы Кижеватова, которая позволяет как легко выехать в центр, так и оказаться на кольцевой. До площади Независимости – пять минут на автомобиле! С западной стороны квартала будет находиться огромная открытая парковка с системой ресторанов "драйв-ин". В пешеходной доступности – остановки общественного транспорта.

В квартале "Азия" откроется детский сад с бассейном и торговый центр с паркингом

В квартале "Азия" будет построен детский сад с бассейном на 230 мест, а также торговый центр с продуктовым супермаркетом и 2-этажным паркингом. Запроектирована обширная зона озеленения с площадками для игр, отдыха и спорта. Транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено.

В панорамном остеклении небесного цвета дома "Бали" словно отражается океан!

А может, вы всегда мечтали о Бали? Теперь эту мечту легко воплотить в жизнь! В панорамном остеклении небесного цвета новостройки "Бали" словно отражается океан. Возвышаясь на 25 этажей, ваш новый дом будет сверкать в лучах солнца, даря отпускное настроение круглый год! "Бали" открывает продажи в новом квартале комплекса Minsk World – "Тропические острова". Какие преимущества готовит эта новостройка?

Во-первых, огромный выбор квартир на любой вкус – от 28 до 75 кв. метров. Высота потолков – больше 2,7 метра, а на 25-м этаже – до 3 метров. Все квартиры в этом каркасно-монолитном доме свободной планировки – вы сможете реализовать любую свою дизайнерскую идею.

В "тропической" новостройке будут большие окна, остекленные лоджии и панорамный лифт!

Любите солнце? Большие окна и остекленные лоджии будут во всех квартирах дома "Бали". Предусмотрены двухкамерные стеклопакеты импортного производства. Фасадное решение здания характеризуется композицией остекленных лоджий и балконов. Все элементы остекления – панорамные, с глухой нижней частью из безопасного стекла и 100% открывающейся верхней.

В доме предусмотрено три бесшумных и скоростных лифта OTIS, один из которых – панорамный!

На первом этаже "Бали" расположатся помещения торгового назначения. Возможно, вы решитесь открыть свой бизнес?

Просторное дизайнерское лобби, украшенное видами острова Бали, будет дарить вам позитивные эмоции каждый день! Здесь расположатся ресепшн с местом для консьержа, зона ожидания и санитарная комната. Отдельное помещение для хранения велосипедов в количестве 10 штук, а также место для детских колясок.

Предусмотрены сквозные подъезды и пандусы для большего комфорта лиц с ограниченными физическими возможностями и мамочек с колясками.

На первом этаже "Бали" разместятся помещения торгового назначения с отдельными входами. Отличная возможность открыть бизнес прямо в собственном доме!

В квартале "Тропические острова" построят школу и административно-торговый центр

Дом "Бали" является одним из высотных акцентов квартала "Тропические острова". В квартале будут построены общеобразовательная школа и административно-торговый центр. В окружении зелени расположатся детские и спортивные площадки, открытые парковки для велосипедов. По периметру квартала предусмотрены удобные парковочные места. Транзитное движение транспорта через дворовую территорию исключено.

Minsk World – это город в городе, где будет все необходимое для комфортной жизни и успешного бизнеса!

Комплекс Minsk World – это город в городе, где будет все необходимое!

Рядом с комплексом практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная". По территории пройдут удобные маршруты наземного транспорта.

Предусмотрены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. В готовом многоуровневом паркинге на 800 машин уже продаются машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Можно приобрести места в готовом многоуровневом паркинге

В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Удобные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы.

Удобные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы

Бизнес-сердцем станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

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· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

К каждому покупателю – индивидуальный подход! Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Новогодняя акция в Minsk World – это праздничные цены, лучший выбор недвижимости и самые выгодные условия!

Покупайте квартиру в "тропических" новостройках "Манила" и "Бали" на жарких условиях старта продаж!

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