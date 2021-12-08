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08 декабря 2021, 09:00

Новогодняя АКЦИЯ в Minsk World! До конца года осталось всего 24 дня! Спешите инвестировать!

В Minsk World – новогодняя АКЦИЯ! Только до конца года действуют специальные условия на приобретение недвижимости! Спешите инвестировать!

Апартаменты в Minsk World – идеальный праздничный подарок для вас и ваших близких! Поспешите, и следующий Новый год сможете отпраздновать уже в новом доме!

В праздничной АКЦИИ участвуют определенные апартаменты в следующих домах: "Сидней Люкс" и "Лиллехаммер" в квартале "Чемпионов", "Флоренция" в квартале "Южная Европа", "Танго" и "Твист" в квартале "Мировые танцы", "Калининград" в квартале "Евразия", "Гонконг" и "Нью-Дели" в квартале "Азия", "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка".

Апартаменты в Minsk World – это еще и выгодное вложение! Если вы давно хотели начать инвестировать в недвижимость, то именно сейчас – лучшее время!

Подробнее про специальные условия новогодней АКЦИИ расскажут наши специалисты по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Воспользоваться условиями новогодней АКЦИИ могут не только столичные жители! Наши специалисты работают в 57 городах и помогут вам приобрести апартаменты мечты!

Преимущества многофункционального комплекса Minsk World – это не просто слова! За каждым пунктом – огромная работа, главная цель которой – забота о жильцах!

Почему вам понравятся апартаменты в Minsk World?

· В центре - Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним

Так будут выглядеть пять башен МФЦ
Так будут выглядеть пять башен МФЦ

· Детские сады и школы в каждом квартале (2 детских сада уже готовы!)

Детский сад в квартале "Южная Европа"
Детский сад в квартале "Южная Европа"

Детский сад рядом с кварталом "Эмиратс"
Детский сад рядом с кварталом "Эмиратс"

· Кафе и рестораны

· Магазины и аптеки

· Шикарный парк с фонтанами и зонами отдыха

Таким по проекту будет парк в центре комплекса
Таким по проекту будет парк в центре комплекса

· Парковки и паркинги (один паркинг уже работае на улице Германовская, 7)

Паркинг рядом с кварталом "Эмиратс"
Паркинг рядом с кварталом "Эмиратс"

· 2 станции метро ("Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится)

· Границы комплекса – улицы Аэродромная и Кижеватова, по которым удобно добраться в центр и в сторону МКАД

· Остановки наземного транспорта по периметру каждого квартала

· Музей в здании бывшего Национального аэропорта

В здании Национального аэропорта откроется музей
В здании Национального аэропорта откроется музей

· Спортивные и детские площадки в каждом квартале

Детская площадка в квартале "Азия"
Детская площадка в квартале "Азия"

· Зоны отдыха и выгула домашних животных в кваждом квартале

· Велосипедные дорожки по всему комплексу

По всему комплексу пройдут велосипедные дорожки
По всему комплексу пройдут велосипедные дорожки

· Дизайнерские лобби с зоной отдыха, санитарной комнатой, пеленальным столиком и лапомойками

Лобби дома "Гонконг" в квартале "Азия"
Лобби дома "Гонконг" в квартале "Азия"

· Комфортные лифты, некоторые из них – панорамные

· Свободные планировки и панорамные окна в апартаментах

· Коммерческие помещения на первых этажах многих домов

Коммерческие помещения на первых этажах
Коммерческие помещения на первых этажах

· Апартаменты с террасами и отдельными входами на первых этажах некоторых домов

Квартиры с отдельными входами
Квартиры с отдельными входами

Приобретайте квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World! Специальные новогодние условия – лучшее время, чтобы приобрести апартаменты для инвестиций и для жизни!

Новый год – время волшебства! Вы сами можете стать волшебником для своей семьи и исполнить заветную мечту про квартиру в Минске! А мы с удовольствием в этом поможем!

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