Новогодняя АКЦИЯ! В Minsk World скидка на апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ до 50 евро за м²!

Выгода ждет вас в Minsk World! Специальное новогоднее предложение для тех, кто ищет апартаменты в ГОТОВОМ доме!

Скидка на приобретение определенных апартаментов в ГОТОВЫХ домах "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия", а также в доме "Турин" в квартале "Чемпионов" составит до 50 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях!

Для участников корпоративной программы данная скидка суммируется с корпоративной скидкой!

Торопитесь! Приобретение недвижимости в готовом доме – это возможность начать ремонт сразу после подписания договора и переехать буквально через полгода!

Больше информации у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Воспользоваться предложением могут не только столичные жители! Наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием помогут вам!

Приобретая апартаменты в кварталах "Азия" и "Чемпионов" многофункционального комплекса Minsk World, вы получаете все преимущества "15-ТИ МИНУТНОГО ГОРОДА". О таком комфорте многие жители мегаполисов только мечтают, а вы получите его по выгодным ценам!

Экономическим сердцем комплекса станет Деловой квартал МФЦ

У каждого квартала – целый список преимуществ!

Квартал "Чемпионов", где находится дом "Турин":

· В центре квартала запроектирована школа (всего их будет 7 в комплексе!)

· Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и крупный торгово-развлекательный центр

· Одна из границ квартала– улица Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр и на МКАД

· В пешей доступности уже работает станция метро "Ковальская Слобода", еще строится станция метро "Аэродромная"

Так выглядит готовый дом "Турин" в квартале "Чемпионов"

Лобби дома "Турин"

Санитарная комната в доме "Турин"

Детская площадка рядом с домом

Квартал "Азия", где находятся дома "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок":

· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по которой можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД

· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха

· В пешей доступности – здание бывшего аэропорта, где разместится музей

· В квартале запроектирован административно-торговый центр и детский сад (всего их будет 13 в комплексе!)

Лобби дома "Бангкок"

Лобби дома "Мумбаи"

Лобби дома "Киото"

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия"

Детская площадка возле дома "Бангкок"

Многофункциональный комплекс Minsk World возводится с заботой о комфорте жильцов, поэтому в каждом квартале строятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Транзитное движение транспорта исключено, парковки находятся на периферии.

В каждом доме жильцов встречают дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха, санитарной комнатой с пеленальным столиком. Во всех апартаментах – панорамные окна, высокие потолки и свободная планировка. На нужный этаж жильцов доставят скоростные лифты, в том числе и панорамные.

Нравится? Так чего же вы ждете!

Апартаменты в Minsk World – ваша выгодная инвестиция!

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