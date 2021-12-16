Новогодняя АКЦИЯ! В Minsk World скидка на апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ до 50 евро за м²!

Выгода ждет вас в Minsk World! Специальное новогоднее предложение для тех, кто ищет апартаменты в ГОТОВОМ доме!
Скидка на приобретение определенных апартаментов в ГОТОВЫХ домах "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия", а также в доме "Турин" в квартале "Чемпионов" составит до 50 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях!
Для участников корпоративной программы данная скидка суммируется с корпоративной скидкой!
Торопитесь! Приобретение недвижимости в готовом доме – это возможность начать ремонт сразу после подписания договора и переехать буквально через полгода!
Больше информации у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.
Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.
Воспользоваться предложением могут не только столичные жители! Наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием помогут вам!
Приобретая апартаменты в кварталах "Азия" и "Чемпионов" многофункционального комплекса Minsk World, вы получаете все преимущества "15-ТИ МИНУТНОГО ГОРОДА". О таком комфорте многие жители мегаполисов только мечтают, а вы получите его по выгодным ценам!
У каждого квартала – целый список преимуществ!
Квартал "Чемпионов", где находится дом "Турин":
· В центре квартала запроектирована школа (всего их будет 7 в комплексе!)
· Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и крупный торгово-развлекательный центр
· Одна из границ квартала– улица Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр и на МКАД
· В пешей доступности уже работает станция метро "Ковальская Слобода", еще строится станция метро "Аэродромная"
Квартал "Азия", где находятся дома "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок":
· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по которой можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД
· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха
· В пешей доступности – здание бывшего аэропорта, где разместится музей
· В квартале запроектирован административно-торговый центр и детский сад (всего их будет 13 в комплексе!)
Многофункциональный комплекс Minsk World возводится с заботой о комфорте жильцов, поэтому в каждом квартале строятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Транзитное движение транспорта исключено, парковки находятся на периферии.
В каждом доме жильцов встречают дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха, санитарной комнатой с пеленальным столиком. Во всех апартаментах – панорамные окна, высокие потолки и свободная планировка. На нужный этаж жильцов доставят скоростные лифты, в том числе и панорамные.
Нравится? Так чего же вы ждете!
Апартаменты в Minsk World – ваша выгодная инвестиция!
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