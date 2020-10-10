Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет с 10 декабря по 10 января

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет с 10 декабря 2020 года по 10 января 2021-го. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 октября 2020 года №583, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В это время во всех регионах страны пройдут новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравят детей с Новым годом, Рождеством Христовым и вручат подарки, окажут помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.

Центральные события акции - новогодний праздник во Дворце Республики и новогодний бал во Дворце Независимости в Минске. Их участниками станут около 4 тыс. детей из всех регионов страны: учащиеся-победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, лидеры детских общественных объединений и организаций, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.

Утвержден также оргкомитет по проведению в Минске мероприятий новогодней благотворительной акции "Наши дети". Его возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.-0-