Новому КоАП нужны четкие формулировки, дифференциация штрафов - КГК

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четкие формулировки и толкование норм позволят исключить субъективизм и однозначно квалифицировать правонарушения. Своим мнением о возможных изменениях и имеющихся проблемах при применении норм Кодекса об административной ответственности (КоАП) и Процессуально-исполнительного кодекса об административной ответственности (ПИКоАП) с изданием "СБ. Беларусь сегодня" поделился член межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Василий Герасимов, сообщает БЕЛТА.

К июню 2020 года комиссия должна представить проекты новых кодексов для доклада главе государства. "Задача экспертной комиссии состоит в том, чтобы устранить имеющиеся недостатки и навсегда исключить внесение в КоАП и ПИКоАП разрозненных, противоречивых и не подтвержденных правоприменительной практикой изменений и дополнений", - подчеркнул Василий Герасимов.

"Из-за нечеткости формулировок и неоднозначности толкования отдельных норм КоАП при привлечении нарушителей к административной ответственности зачастую присутствует определенный субъективизм", - добавил он. И привел в качестве примера понятие "малозначительность", под которым в КоАП понимается деяние, причинившее незначительный вред охраняемым правам и интересам. "Тем не менее в отношении этого понятия у каждого свое видение. Имеется понятие "экономический (деловой) риск", который может признаваться обоснованным, если поставленная цель могла быть достигнута и нерискованными действиями, но с меньшим экономическим результатом. Однако на практике к нему также различные подходы", - отметил Василий Герасимов.

Кроме того, в отдельных сферах разными статьями КоАП предусмотрена ответственность за одно и то же деяние. Например, за реализацию товаров с истекшими сроками годности административная ответственность предусмотрена как за нарушение правил торговли, так и за нарушение санитарных норм и правил.

Представитель КГК обратил внимание и на то, что при наличии большого выбора альтернативных видов наказания чаще всего применяются штрафные санкции. В КГК уверены: наказание должно соответствовать тяжести совершенного правонарушения. Но не всегда установленные КоАП фиксированные штрафы позволяют учесть все обстоятельства. "Закономерно ставится вопрос о категоризации административных правонарушений, корректировке перечня видов взысканий и дифференциации их размеров", - сказал Василий Герасимов. При этом, по его мнению, надо выработать четкие критерии виновности юридического лица и его работников, потому что имеют место факты перекладывания ответственности.

Резюмируя имеющиеся проблемы и действия, которые помогут их решить, первый зампред КГК привел следующий рецепт реформирования законодательства. Необходимо провести инвентаризацию массива действующих норм Особенной части КоАП, упорядочив их и исключив неактуальные и однородные составы административных правонарушений, выработать четкие правила квалификации административных проступков, а также минимизировать наличие оценочных категорий в нормах КоАП. И важно предоставить возможность дифференциации штрафов, чтобы наказание соответствовало тяжести нарушения.-0-