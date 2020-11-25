Новоселье скоро! В доме "Кейптаун" – готовые квартиры по лучшим ценам! Скидки и кредит от 4,99% годовых!

Хотите поскорей решить жилищный вопрос, оставив проблемы с арендой в уходящем году? Тогда дом "Кейптаун" для вас то, что надо! Эта минская новостройка уже полностью завершена! Получайте ключи, делайте ремонт своей мечты – и переезжайте!

Не стоит медлить с покупкой еще и потому, что только до 20 декабря в комплексе Minsk World, где расположен доме "Кейптаун", действуют лучшие цены и выгодные акции! Поторопитесь, пока все не разобрали!

Кстати, приобрести квартиру в готовом доме "Кейптаун" можно не только за собственные средства, но и в партнерский кредит от Белинвестбанка под ставку всего от 4,99% годовых!

· Кредит до 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Собственный взнос – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Новый дом в квартале "Африка" назван в честь своего далекого тезки – города Кептаун

Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World, в том числе и потенциальные, имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Вы сможете реализовать все свои идеи!

Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

Условия покупки недвижимости известны, а теперь давайте познакомимся с экзотическим красавцем поближе! "Кейптаун" в квартале "Африка" комплекса Minsk World – это отличная возможность ощутить атмосферу южноафриканского города, не покидая белорусской столицы. Фасад, выполненный в светло-песочных тонах, в одну секунду переносит нас в далекую солнечную Африку.

Привлекательный вид – это только первое преимущество новостройки. Каким получился этот дом?

· В здании 18 этажей с квартирами площадью от 29 до 66 кв. м. Высота потолков – 2,7 метра. Свободная планировка квартир позволит создать интерьер под свой вкус и стиль!

· Света и солнца в "Кейптауне" много! Во всех квартирах – французские окна с детскими замками безопасности и остекленные лоджии. Кстати, все остекление имеет красивую тонировку под бронзу!

Во всех квартирах дома "Кейптаун" – французские окна с детскими замками безопасности и остекленные лоджии с тонировкой под бронзу

На первом этаже – квартиры с отдельным входом и собственной террасой

· Эксклюзивное предложение – 6 квартир на первом этаже с отдельным входом с придомовой территории и собственными террасами, которые огорожены и защищены козырьками. Высота потолков здесь – 3,3 метра.

· На любой этаж вас мгновенно доставят два бесшумных и скоростных лифта известного мирового производителя OTIS. Это грузопассажирский лифт на 1 000 кг и панорамный лифт грузоподъемностью 450 кг.

Два бесшумных лифта, один из которых панорамный, быстро домчат даже на самый высокий 18-й этаж!

· Какой подъезд в вашем доме сейчас? В доме "Кейптаун" каждый день вас будет встречать просторное лобби в золотисто-песочных тонах, украшенное потрясающими видами африканской природы! Здесь предусмотрены все удобства: ресепшн с местом для консьержа, санитарная комната с пеленальным столиком, зона ожидания гостей. Почувствуйте себя как в пятизвездочном отеле!

В вестибюле предусмотрены все удобства, включая ресепшн для консьержа, санитарную комнату и зону ожидания гостей

· В вестибюле также будет байк-бокс на 20 мест для хранения велосипедов.

· Вход в дом расположен на уровне земли, что особенно удобно для людей с ограниченными возможностями и молодых мам. Подъезд сквозной – вы сможете выйти как во двор, так и на улицу.

В квартале "Африка" откроется детский сад, а в соседних кварталах – школы

Еще один плюс дома "Кейптаун" – это его расположение!

Квартал "Африка" находится в северо-западной границе застройки, внутри комплекса Minsk World. В квартале будет свой детский сад на 230 мест с бассейном. Запроектирована обширная зона озеленения с безопасными детскими игровыми площадками, площадками для отдыха, спортплощадками. Предусмотрены стоянки для велосипедов.

Вокруг дома "Кейптаун" уже проложены дороги – делать ремонт вам будет удобно!

В благоустроенном зеленом дворе расположены площадки для детских игр, отдыха и спорта

Припарковать автомобиль можно будет на удобных стояночных и парковочных местах, при этом транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено.

В соседних кварталах расположатся школы, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, торговый центр с паркингом, мини-рынок, а также торгово-общественный центр Mara Mall.

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Хотите больше времени проводить на свежем воздухе? Недалеко от квартала "Африка" расположится большой городской парк с местами для отдыха и прогулок с домашними животными, детскими и спортивными площадками, фонтанами и скульптурными композициями.

Можно будет отправиться и на велопрогулку – современные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса.

И, конечно, вы получаете все преимущества многофункционального комплекса Minsk World, признанного самым масштабным в Европе!

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале комплекса. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Велодорожки свяжут все кварталы. А в центре разместится большой городской парк. В комплексе Minsk World будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта

Готовый паркинг – здесь можно купить машиноместа

Все темпы и сроки строительства инфраструктуры комплекса соблюдаются. На строительной площадке задействовано 400 подрядных и субподрядных компаний и поставщиков. На совещании с городскими властями принято решение о совместном строительстве дороги между кварталами комплекса.

Работа кипит! И благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. Или просто приезжайте – и увидите все сами!

Международный финансовый центр Minsk World – отличное место для карьерного роста и успешного бизнеса!

Рядом строится торгово-развлекательный центр Mara Mall

Многие счастливчики, которые приобрели квартиру в комплексе Minsk World, уже празднуют новоселья. А покупатели коммерческой недвижимости вовсю планируют будущий успешный бизнес. Только в октябре и ноябре получили ключи покупатели недвижимости в домах "Вальс", "Сидней Люкс", "Джакарта", "Эмиратс Волна". А всего до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию 12 домов!

Покупайте квартиру в готовом доме "Кейптаун" в квартале "Африка" – и переезжайте в собственное жилье в кратчайшие сроки!

Также на выбор другие новостройки в самых различных кварталах комплекса Minsk World: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", "Чемпионов", "Эмиратс" и "Тропические острова".

Выбирайте свою часть "Мира"! И приобретайте жилую и коммерческую недвижимость в комплексе Minsk World до 20 декабря – по лучшим ценам и на лучших условиях!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Готовая квартира в доме "Кейптаун" – ваше лучшее решение жилищного вопроса и выгодная инвестиция в будущее!

Выбирайте квартиру своей мечты, получайте ключи и готовьтесь к новоселью!

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