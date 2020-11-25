Новоселье скоро! В доме "Кейптаун" – готовые квартиры по лучшим ценам! Скидки и кредит от 4,99% годовых!

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 25 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:47 В Тамбове умер старейший фронтовой летчик Александр Боднар В мире
11:45 Евразийский экономический форум не будет проводиться в декабре из-за эпидемиологической ситуации Экономика
11:43 Квартал электродомов построят в Витебске Регионы
11:41 В Минской области возбуждены уголовные дела об угрозах насилия и призывах к массовым беспорядкам Происшествия
11:38 Витебчанин получил два года ограничения свободы за оскорбление сотрудника ОМОНа Происшествия
11:38 В Лиде после застолья два человека умерли, еще двое госпитализированы Происшествия
11:30 Коллегии МИД Беларуси и России проведут 26 ноября совместное заседание Политика
11:25 Проведение Высшего Евразийского экономического совета намечено на 11 декабря Экономика
11:22 Туман и слабый гололед ожидаются в Беларуси 26 ноября Общество
11:08 Умерла российская актриса Светлана Обидина В мире
10:54 Строители моста через Неман в Гродно соединили берега пролетами Регионы
10:51 Беларусь и Казахстан планируют развивать сотрудничество в сфере ИКТ, машиностроения и биотехнологий Общество
10:46 В России впервые зарегистрировано более 500 смертей из-за COVID-19 за сутки В мире
10:42 ООН: необходимо удвоить усилия, чтобы добиться режима прекращения огня в Афганистане В мире
10:40 Лукашенко - журналистам: вы в силах найти ответ деструктивному воздействию на сознание белорусов Президент
10:37 Число жертв терроризма сократилось на 59% за последние 5 лет В мире
10:33 Почетное консульство Таиланда в Беларуси в ближайшее время начнет прием документов на турвизы Общество
10:32 Препарат "Актемра" для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 передан в больницы Общество
10:29 Жителю Мозыря, изготовившему более тысячи "ежей", предъявлено обвинение Происшествия
10:29 ГАИ напомнит водителям о правильной подготовке автомобиля к зиме Общество
10:22 В Украине за сутки зафиксировано почти 14 тыс. новых случаев COVID-19 В мире
10:20 Минлесхоз пояснил новшества в ведении лесного хозяйства и реализации древесины Экономика
10:17 В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину Происшествия
10:13 В Новой Зеландии на берег выбросились несколько сотен китов В мире
10:13 Сотрудники милиции и ветераны МВД сделали подарок жителям Чечерска Регионы
10:08 Пашинян: главный вопрос - обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе В мире
10:08 В Речице под колесами легковушки погиб пешеход Происшествия
10:03 В Минске мужчина похитил деньги из кошелька коллеги Происшествия
10:02 ФСБ России предотвратила теракты в Московском регионе В мире
09:57 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 декабря Экономика
Все новости
Все новости
Общество
25 ноября 2020, 09:00

Новоселье скоро! В доме "Кейптаун" – готовые квартиры по лучшим ценам! Скидки и кредит от 4,99% годовых!

Хотите поскорей решить жилищный вопрос, оставив проблемы с арендой в уходящем году? Тогда дом "Кейптаун" для вас то, что надо! Эта минская новостройка уже полностью завершена! Получайте ключи, делайте ремонт своей мечты – и переезжайте!

Не стоит медлить с покупкой еще и потому, что только до 20 декабря в комплексе Minsk World, где расположен доме "Кейптаун", действуют лучшие цены и выгодные акции! Поторопитесь, пока все не разобрали!

Кстати, приобрести квартиру в готовом доме "Кейптаун" можно не только за собственные средства, но и в партнерский кредит от Белинвестбанка под ставку всего от 4,99% годовых!

· Кредит до 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Собственный взнос – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Новый дом в квартале "Африка" назван в честь своего далекого тезки – города Кептаун
Новый дом в квартале "Африка" назван в честь своего далекого тезки – города Кептаун

Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World, в том числе и потенциальные, имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Вы сможете реализовать все свои идеи!

Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!
Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

Условия покупки недвижимости известны, а теперь давайте познакомимся с экзотическим красавцем поближе! "Кейптаун" в квартале "Африка" комплекса Minsk World – это отличная возможность ощутить атмосферу южноафриканского города, не покидая белорусской столицы. Фасад, выполненный в светло-песочных тонах, в одну секунду переносит нас в далекую солнечную Африку.

Привлекательный вид – это только первое преимущество новостройки. Каким получился этот дом?

· В здании 18 этажей с квартирами площадью от 29 до 66 кв. м. Высота потолков – 2,7 метра. Свободная планировка квартир позволит создать интерьер под свой вкус и стиль!

· Света и солнца в "Кейптауне" много! Во всех квартирах – французские окна с детскими замками безопасности и остекленные лоджии. Кстати, все остекление имеет красивую тонировку под бронзу!

Во всех квартирах дома "Кейптаун" – французские окна с детскими замками безопасности и остекленные лоджии с тонировкой под бронзу
Во всех квартирах дома "Кейптаун" – французские окна с детскими замками безопасности и остекленные лоджии с тонировкой под бронзу

На первом этаже – квартиры с отдельным входом и собственной террасой
На первом этаже – квартиры с отдельным входом и собственной террасой

· Эксклюзивное предложение – 6 квартир на первом этаже с отдельным входом с придомовой территории и собственными террасами, которые огорожены и защищены козырьками. Высота потолков здесь – 3,3 метра.

· На любой этаж вас мгновенно доставят два бесшумных и скоростных лифта известного мирового производителя OTIS. Это грузопассажирский лифт на 1 000 кг и панорамный лифт грузоподъемностью 450 кг.

Два бесшумных лифта, один из которых панорамный, быстро домчат даже на самый высокий 18-й этаж!
Два бесшумных лифта, один из которых панорамный, быстро домчат даже на самый высокий 18-й этаж!

· Какой подъезд в вашем доме сейчас? В доме "Кейптаун" каждый день вас будет встречать просторное лобби в золотисто-песочных тонах, украшенное потрясающими видами африканской природы! Здесь предусмотрены все удобства: ресепшн с местом для консьержа, санитарная комната с пеленальным столиком, зона ожидания гостей. Почувствуйте себя как в пятизвездочном отеле!

В вестибюле предусмотрены все удобства, включая ресепшн для консьержа, санитарную комнату и зону ожидания гостей
В вестибюле предусмотрены все удобства, включая ресепшн для консьержа, санитарную комнату и зону ожидания гостей

· В вестибюле также будет байк-бокс на 20 мест для хранения велосипедов.

· Вход в дом расположен на уровне земли, что особенно удобно для людей с ограниченными возможностями и молодых мам. Подъезд сквозной – вы сможете выйти как во двор, так и на улицу.

В квартале "Африка" откроется детский сад, а в соседних кварталах – школы
В квартале "Африка" откроется детский сад, а в соседних кварталах – школы

Еще один плюс дома "Кейптаун" – это его расположение!

Квартал "Африка" находится в северо-западной границе застройки, внутри комплекса Minsk World. В квартале будет свой детский сад на 230 мест с бассейном. Запроектирована обширная зона озеленения с безопасными детскими игровыми площадками, площадками для отдыха, спортплощадками. Предусмотрены стоянки для велосипедов.

Вокруг дома "Кейптаун" уже проложены дороги – делать ремонт вам будет удобно!
Вокруг дома "Кейптаун" уже проложены дороги – делать ремонт вам будет удобно!

В благоустроенном зеленом дворе расположены площадки для детских игр, отдыха и спорта
В благоустроенном зеленом дворе расположены площадки для детских игр, отдыха и спорта

Припарковать автомобиль можно будет на удобных стояночных и парковочных местах, при этом транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено.

В соседних кварталах расположатся школы, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, торговый центр с паркингом, мини-рынок, а также торгово-общественный центр Mara Mall.

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Хотите больше времени проводить на свежем воздухе? Недалеко от квартала "Африка" расположится большой городской парк с местами для отдыха и прогулок с домашними животными, детскими и спортивными площадками, фонтанами и скульптурными композициями.

Можно будет отправиться и на велопрогулку – современные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса.

И, конечно, вы получаете все преимущества многофункционального комплекса Minsk World, признанного самым масштабным в Европе!

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале комплекса. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Велодорожки свяжут все кварталы. А в центре разместится большой городской парк. В комплексе Minsk World будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта
Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта

Готовый паркинг – здесь можно купить машиноместа
Готовый паркинг – здесь можно купить машиноместа

Все темпы и сроки строительства инфраструктуры комплекса соблюдаются. На строительной площадке задействовано 400 подрядных и субподрядных компаний и поставщиков. На совещании с городскими властями принято решение о совместном строительстве дороги между кварталами комплекса.

Работа кипит! И благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. Или просто приезжайте – и увидите все сами!

Международный финансовый центр Minsk World – отличное место для карьерного роста и успешного бизнеса!
Международный финансовый центр Minsk World – отличное место для карьерного роста и успешного бизнеса!

Рядом строится торгово-развлекательный центр Mara Mall
Рядом строится торгово-развлекательный центр Mara Mall

Многие счастливчики, которые приобрели квартиру в комплексе Minsk World, уже празднуют новоселья. А покупатели коммерческой недвижимости вовсю планируют будущий успешный бизнес. Только в октябре и ноябре получили ключи покупатели недвижимости в домах "Вальс", "Сидней Люкс", "Джакарта", "Эмиратс Волна". А всего до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию 12 домов!

Покупайте квартиру в готовом доме "Кейптаун" в квартале "Африка" – и переезжайте в собственное жилье в кратчайшие сроки!

Также на выбор другие новостройки в самых различных кварталах комплекса Minsk World: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", "Чемпионов", "Эмиратс" и "Тропические острова".

Выбирайте свою часть "Мира"! И приобретайте жилую и коммерческую недвижимость в комплексе Minsk World до 20 декабря – по лучшим ценам и на лучших условиях!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Готовая квартира в доме "Кейптаун" – ваше лучшее решение жилищного вопроса и выгодная инвестиция в будущее!

Выбирайте квартиру своей мечты, получайте ключи и готовьтесь к новоселью!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье Минск недвижимость
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Туман и слабый гололед ожидаются в Беларуси 26 ноября
Фото из архива Беларусь и Казахстан планируют развивать сотрудничество в сфере ИКТ, машиностроения и биотехнологий
Фото из архива Почетное консульство Таиланда в Беларуси в ближайшее время начнет прием документов на турвизы
Фото из архива Препарат "Актемра" для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 передан в больницы
Фото из архива ГАИ напомнит водителям о правильной подготовке автомобиля к зиме
"Спорт-пари": новости для участников игр
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами
Лукашенко - журналистам: вы в силах найти ответ деструктивному воздействию на сознание белорусов
На первом энергоблоке БелАЭС начинаются динамические испытания
Только до 20 декабря! Лучшие цены на квартиры и бизнес-помещения! Выгодные акции и рассрочка на 100 месяцев!
Топ-новости
Коллегии МИД Беларуси и России проведут 26 ноября совместное заседание
Препарат "Актемра" для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 передан в больницы
Новоселье скоро! В доме "Кейптаун" – готовые квартиры по лучшим ценам! Скидки и кредит от 4,99% годовых!
Минлесхоз пояснил новшества в ведении лесного хозяйства и реализации древесины
Букмекерская компания Parimatch запустила проект прогнозов
ГАИ напомнит водителям о правильной подготовке автомобиля к зиме
Беларусь и Казахстан планируют развивать сотрудничество в сфере ИКТ, машиностроения и биотехнологий
Почетное консульство Таиланда в Беларуси в ближайшее время начнет прием документов на турвизы
Евразийский экономический форум не будет проводиться в декабре из-за эпидемиологической ситуации
Серьезная роль в борьбе с COVID-19 отводится местным властям - ВОЗ
Дорожники Беларуси готовы к работе в зимних условиях
Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила Br1285
Toyota пересекла площадь Победы и вылетела на обратную сторону кольца
Главврач станции скорой помощи: выезжаем абсолютно на все вызовы
Масейков: спортсмены своим обращением хотят поддержать мир и спокойствие в нашей стране
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.