Новоселы дома "Чарльстон" уже получили ключи! Спешите за квартирой в Минске на Рождественской акции!

Лучшее начало года – с ключами от собственной квартиры! Именно поэтому новоселья в столичном многофункциональном комплексе Minsk World продолжаются. Только за ноябрь и декабрь приглашения в свои новенькие светлые квартиры получили будущие жильцы 7 завершенных домов: "Вальс", "Твист", "Танго", "Квебек", "Нью-Дели", "Ванкувер", "Джакарта". К слову, в некоторых из этих готовых новостроек еще можно купить квартиры!

А теперь к числу счастливчиков присоединились и владельцы недвижимости в доме "Чарльстон" квартала "Мировых танцев", расположенного между улицами Аэродромная и Казинца. Застройщик ускоряет темп работ, чтобы завершить комплекс Minsk World ранее запланированных сроков – уже в конце 2023 года.

Вы тоже мечтаете о квартире в Минске? Стоит поторопиться! Только до 31 января в комплексе Minsk World продолжается Рождественская акция. Цена квадратного метра стартует от 2 000 рублей!

Сделать покупку можно как за собственные средства, так и в кредит до 20 лет от 4,99% годовых или в беспроцентную рассрочку от застройщика до 100 месяцев.

А еще только во время акции при бронировании квартиры на сайте застройщика bir.by покупатель получает скидку от цены – 1 000 рублей.

В Minsk World праздник лучших цен и самых выгодных предложений. Главное не упустить возможность – Рождественская акция закончится в последний день января!

Яркий "Чарльстон" встречает новоселов стильным танцем!

Minsk World – это отличный выбор недвижимости для жизни и бизнеса в столице и надежная инвестиция в будущее ваших детей!

Все новостройки этого современного красивого комплекса имеют неповторимый внешний облик в соответствии с названием. У "Чарльстона", например, уникальная "танцующая" форма, ведь он назван в честь дерзкого и зажигательного американского танца, ставшего настоящей легендой 20-х годов прошлого столетия!

– Ого! Класс! Все, как на рендерах показывали, – то и дело раздавались голоса покупателей во время приемки квартир в доме "Чарльстон", куда застройщик пригласил на днях будущих новоселов.

Вручение ключей особенно волнительно для тех, у кого это первая собственная квартира. Среди таких счастливчиков – Станислав и Марина Бузовы. Совсем скоро ребята переедут в "евротрешку" площадью почти 70 "квадратов".

Станислав и Марина скоро переедут в первую собственную квартиру

Молодая семья очень благодарна родителям, которые помогали на всех этапах. И, конечно, большим подспорьем стала длительная рассрочка от застройщика – размер ежемесячного платежа примерно равен сумме арендной платы.

– На рынке недвижимости этому инструменту, наверное, нет альтернатив по сроку действия и гибкости условий. Мы смогли приобрести сразу просторную квартиру. Признаюсь, больше всего подкупила цена "квадрата" и расположение комплекса – близко от центра, что очень удобно. Покупали на начальной стадии строительства и не прогадали – дом построен качественно и выглядит отлично, – рассуждает Станислав Бузов.

Инга и Роман свою жизнь в столице решили начать с яркого "Чарльстона"!

Инга Житкович и ее супруг Роман недавно переехали в столицу и обосноваться решили именно в комплексе Minsk World.

– Привлекло то, что комплекс современный, застройщик надежный, вызывает доверие, и программа рассрочки выгодная. В "Чарльстоне" решили для начала взять небольшую студию на 36 квадратных метров. В целом понравился подход застройщика к клиентам, отношение к дизайну, продуманные кварталы, где будет вся инфраструктура для жизни, – единодушны в оценке супруги.

В доме "Чарльстон" предусмотрен удобный вход с пандусом и видеонаблюдением для безопасности жильцов дома

Как и сам танец, в честь которого он назван, эффектный и яркий "Чарльстон" никого не оставит равнодушным. Первый шаг – стильное лобби. В светло-золотистых тонах, с отделкой из натурального гранита и заводной танцующей парочкой на стене.

Новоселов ждет не только красивая, но и очень комфортная жизнь!

Все продумано до мелочей уже начиная с лобби, где расположены стойка для консьержа, санитарная комната и зона отдыха.

Фирменная "фишка" застройщика – дизайнерское лобби, оформленное в соответствии с названием дома

В лобби расположена стойка консьержа, санитарная комната и зона встречи гостей

В каждой из секций дома – по два скоростных бесшумных лифта OTIS.

Квартиры – со свободной планировкой, панорамными окнами и остекленными лоджиями.

Качественные стеклопакеты от ведущих производителей, а для дополнительной безопасности – специальные детские замки.

Потолки – 2,7 метра, а на первом и последнем этажах – 3 метра.

Акустические, теплоизоляционные и все остальные характеристики дома выдержаны по самым высоким европейским стандартам.

Панорамное остекление наполняет все квартиры светом и солнцем!

Еще один бонус! Все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Профессионалы помогут и подскажут, как обустроить квартиру красиво, удобно и правильно с точки зрения эргономики.

Покупатели квартир могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

И эффектный завершающий штрих!

Вокруг дома "Чарльстон", как и во всех кварталах комплекса Minsk World, предусмотрена благоустроенная территория с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками с безопасным покрытием. В квартале "Мировых танцев" в 2022 году запланировано строительство двух школ. Внутренняя территория свободна от машин, при этом удобные парковочные места расположены совсем рядом.

Благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками для активного отдыха прямо у дома!

В домах комплекса Minsk World хочется жить и в них хочется возвращаться!

Не удивительно, что все квартиры в доме "Чарльстон" раскуплены, но вы можете присмотреться к другим новостройкам в квартале "Мировых танцев". Или любом квартале комплекса!

В квартале "Мировых танцев" предусмотрено строительство двух школ

Многофункциональный комплекс "Minsk World" – это самая современная жилая, общественная и коммерческая недвижимость в центре белорусской столицы. Уникальное сочетание городского драйва и комфортного семейного отдыха.

Слово World в названии не случайно! Большинству из 25 кварталов комплекса присвоены географические имена. Первый завершенный квартал "Эмиратс" – символ архитектуры Дубая, современного и смелого градостроения. Квартал "Чемпионов" – воплощение спортивных побед Беларуси на крупнейших мировых аренах. А квартал "Мировых танцев" – образ культурного единства всех наций, тех ценностей, которые нас объединяют.

Комплекс Minsk World – это самая современная жилая и коммерческая недвижимость в центре белорусской столицы

Покупатели квартир в "Minsk World" уже успели оценить преимущества комплекса!

Расположение в 5 минутах езды от центра города и прекрасное транспортное обеспечение. Многочисленные остановки наземного транспорта и две станции метрополитена в шаговой доступности. Первая станция "Ковальская Слобода" уже работает, а другая, "Аэродромная", строится прямо в границах комплекса. Обустраиваются удобные открытые парковки и крытые паркинги.

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом Minsk World уже работает

Обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги

Продуманная до мелочей инфраструктура для жизни и бизнеса. Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Множество коммерческих помещений формата "стрит ретейл" – кафе, магазины и салоны сферы услуг. Детская и взрослая поликлиники, медицинские центры и спортивные залы, велодорожки, которые свяжут все кварталы воедино – это скорое будущее комплекса Minsk World.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный молл – это престижная работа, удобство ведения бизнеса, замечательный шопинг и самые приятные развлечения для всей семьи.

Международный финансовый центр

Все условия для экологичного и здорового образа жизни. В благоустроенных зеленых дворах домов разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. А в центральной части комплекса будет разбит новый городской парк с тихими аллеями, скульптурными композициями и фонтанами, местами для прогулок с животными.

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Недвижимость в комплексе Minsk World – это ваш лучший выбор для жизни и бизнеса. И до 31 января приобрести жилье здесь можно на условиях Рождественской акции.

Цены – от 2 000 рублей за кв. метр! При бронировании квартиры на сайте застройщика bir.by вы получаете реальную выгоду – 1 000 рублей.

Не хватает средств? Это не повод отказываться от мечты!

Приобрести готовые и строящиеся квартиры в комплексе Minsk World поможет выгодный партнерский кредит от ОАО "Белинвестбанк" в рублях на срок до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а в последующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

Также действует беспроцентная рассрочка от 12 до 100 месяцев от застройщика. Договор оформляется в офисе отдела продаж без справки о доходах и поручителей, нужен только паспорт.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World и "Парк Челюскинцев" можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Приобретайте квартиру для своей семьи прямо сейчас – и живите счастливо в комплексе Minsk World!

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