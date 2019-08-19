Новоселы дома "Пальма-1" комплекса "Минск Мир" впервые зашли в свои новые квартиры

Этого дня с волнением ждали многие семьи, купившие квартиры в доме "Пальма-1" многофункционального комплекса "Минск Мир". Еще бы! Ведь свое будущее жилье до этого они видели лишь на картинках – планировки помещений, эскизы возможных интерьеров. А сегодня застройщик "Дана Холдингз" пригласил будущих новоселов осмотреть готовые квартиры – дом сдан в эксплуатацию!

И шарики, и музыка, и подарки новоселам, и приветственные речи – антураж праздника, конечно, приятный, но главный интерес собравшихся приковывали все же заветные квартиры. Подняться на скоростном бесшумном лифте на свой этаж, открыть дверь, зайти в свое будущее жилье, увидеть стены, которые можно будет оформить в своем вкусе, подойти к остекленному от пола до потолка окну, который служит дверью выхода на террасу и рассмотреть с высоты этажа своей квартиры растущие силуэты домов всего комплекса… Это потрясающее чувство!

Новоселов приветствовали вице-президенты компании "Дана Холдингз" Юлия Чворович и Светлана Щетко

Владельцы квартир – у своего нового дома

Возьмем ключи – и пойдем смотреть квартиру!

Так выглядит радость

Вид с террасы – потрясающий!

Весь Минск – на ладони

Не случайно будущие жильцы приходили к дому "Пальма-1" целыми семьями, а то и в сопровождении родственников и знакомых – интерес к недвижимости, которую возводит здесь, в комплексе "Минск Мир" крупнейший белорусский застройщик компания "Дана Холдингз", огромен. И это объяснимо – впервые в Минске строится многофункциональный комплекс такого масштаба, в котором все взаимосвязано и самодостаточно. Настоящий "город в городе", возводимый для комфортной и счастливой жизни минчан!

Как отметила вице-президент компании "Дана Холдингз" Юлия Чворович, многофункциональный комплекс "Минск Мир" растет с каждым днем, превращаясь в реальность белорусской столицы.

Вице-президент компании "Дана Холдингз" Юлия Чворович

– Общая площадь строительства комплекса "Минск Мир" составит более 3 миллионов квадратных метров, – отметила Юлия Чворович. – Здесь будут построены многочисленные жилые кварталы, школы, детские сады, поликлиники для детей и взрослых, торгово-развлекательные центры. Мы уже начали строительство 10 кварталов комплекса "Минск-Мир", что составляет порядка 1 200 000 квадратных метров. В ближайшее время начинаем строительство Международного финансового центра, которому отведена особая, ключевая роль в проекте.

Как известно, строительство Международного финансового центра было поддержано на высшем уровне, в прошлом году на уровне правительства был заключен договор о сотрудничестве при его создании с аналогичным центром Дубая, а еще раньше подобный же договор с коллегами из ОАЭ подписала компания "Дана Холдингз".

Таким будет Международный финансовый центр в Минске

Юлия Чворович напомнила, что одновременно в Минске ведется реализация и других проектов компании. Так, завершается строительство комплекса "Маяк Минска" площадью более миллиона квадратных метров. В процессе строительства находятся жилой комплекс "Парк Челюскинцев" и бизнес-центр "БК Капитал".

Комплекс "Маяк Минска"

Таким будет комплекс "Парк Челюскинцев"

– "Дана Холдингз" стремится в полной мере использовать потенциал белорусских производителей и строительных компаний. Поддержка национальной экономики – это общемировой тренд, которому следует и наш холдинг. Так, у нас задействовано порядка 50 белорусских подрядных организаций, а это – десятки тысяч рабочих мест. На наши стройплощадки поставлено уже 20 новейших машин производства МАЗ. В ближайшее время планируется поставка еще как минимум 15 единиц техники, – подчеркнула Юлия Чворович.

Закупленная техника МАЗ уже работает на стройплощадках "Дана Холдингз"

Как отметила вице-президент компании, "Дана Холдингз" реализует проекты не только в Минске, но и во многих странах мира.

– При этом мы всегда стремимся повышать стандарты строительства. Например, мы первыми на белорусском рынке недвижимости внедрили красивые просторные лобби вместо обычных подъездов, квартиры сдаются "свободной планировки", с панорамным остеклением, во всех наших домах только скоростные бесшумные лифты. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для жителей наших кварталов, и самые приемлемые цены и условия продажи – для покупателей недвижимости. В том числе такие уникальные, как беспроцентная десятилетняя рассрочка от застройщика, партнерские кредиты ведущих национальных банков или специальные условия покупки квартир для многодетных семей и выдающихся спортсменов. В полной мере все это воплощается в самом масштабном и ярком проекте – комплексе "Минск Мир", – считает Юлия Чворович.

Вице-президент компании Светлана Щетко рассказала о квартале, в котором предстоит жить новоселам. Он называется "Эмиратс", а вдохновлением для международной команды проектировщиков стала уникальная, современная, смелая и незабываемая архитектура Дубая и Абу-Даби.

Вице-президент компании "Дана Холдингз" Светлана Щетко

– В этом квартале уже введены в эксплуатацию шесть жилых домов – пять "Марин" и "Пальма-2", а строятся еще четыре – три "Жемчужины" и "Волна". Кроме того, в квартале начато строительство торгового центра. А новый современный детский сад с бассейном расположен совсем рядом, во дворе дома "Диадема" – буквально через дорогу. В квартале обустроены безопасные детские площадки, спортивные площадки с тренажерами, места для отдыха. У подъездов домов – место для парковки велосипедов. Не забыли и про удобство автомобилистов – рядом построен многоуровневый паркинг на 794 места, – отметила Светлана Щетко.

А для тех, кто предпочитает общественный транспорт, тоже есть хорошая новость: буквально в шаговой доступности в марте 2020 года планируется завершить строительство станции метро "Ковальская слобода" – это на третьей линии.

В каждом из домов серии "Пальма" 216 квартир, а на первом этаже – по семь коммерческих помещений. Пройдет какое-то время, и у жителей квартала здесь будут бары и магазинчики, объекты сферы сервиса и услуг. К слову, "Пальма-2" по соседству уже вовсю обживается – ключи и документы были вручены владельцам 16 июня.

Вернемся к репортажу – торжественная часть завершена, и владельцы квартир приглашаются к осмотру своих квартир. Театр начинается с вешалки, а дом – с лобби. Светлое просторное помещение с большими окнами и стойкой консьержа, с зоной ожидания гостей или курьера, с санитарной комнатой – это совсем не тот подъезд, к которому мы привыкли. Скорее, ресепшн отеля с большим количеством звезд на фасаде! А на верхние этажи будущих жильцов уносят скоростные и бесшумные лифты одного из ведущих европейских производителей OTIS.

Мы не могли не воспользоваться возможностью расспросить владельцев квартир, каким оказалось их первое впечатление.

Для семьи Олега Богомолова квартира в "Пальме-1" – первая в их дружной совместной жизни, и волнения супруги не скрывали.

Олег и Маргарита Богомоловы

– Мы выбрали 21-й этаж не случайно, для нас был очень важен вид из окна, – рассказал Олег. – Я всю жизнь жил невысоко – на втором, третьем этажах, и очень хотелось видеть сверху весь город. Еще был важен метраж квартиры – 90 "квадратов". У нас двое детей, большая семья, много родственников, которые любят к нам приезжать и которых нужно как-то размещать и принимать. Как мы сегодня убедились, квартира очень светлая – здесь так называемые французские окна в пол. Плюс открытая терраса с застекленным ограждением, которая не мешает солнечным лучам проникать в помещение. Здорово!

– При выборе квартиры мы учитывали и многочисленные плюсы района – детские площадки, садики и школы, магазины и торговые центры. Так как у нас двое деток, для нас очень важны обустроенные детские площадки прямо возле дома. Здесь все такое современное, безопасное – это для нас на первом месте, – добавила супруга Маргарита.

Глава семьи отметил еще несколько важных факторов, которые обусловили их выбор квартиры именно в комплексе "Минск Мир".

– Рядом строится метро, прямо во дворе – торговый центр, рядом – большой паркинг. Это тоже важно. Почти в каждой семье есть автомобиль, и парковка становится большой проблемой во многих новостройках, но не здесь. Привлекает и сама планировка дома. Когда мы своим знакомым и друзьям говорим, что у нас лобби, они не понимают, как это. Все привыкли, что лобби есть только в гостиницах: когда ты приезжаешь, тебя встречают на ресепшене. А здесь в жилом доме – лобби и консьерж. Для нашей страны это нехарактерно, и очень здорово, что такое новшество стала внедрять компания "Дана Холдингз". Еще отмечу лифты фирмы OTIS – бренд сам говорит за себя: это хорошие, надежные, скоростные механизмы. Скорость подъема еще не засекал, но на 21-й этаж заехали быстро! – улыбается парень.

Оксана Басова с мужем Олегом Тараненко забрались еще выше – их квартира на 23-м этаже. Построиться им помог партнерский кредит от одного из банков, с которыми у "Дана Холдингз" заключено соглашение о предоставлении заемных средств покупателям на особых, выгодных условиях. И супруги не жалеют, что воспользовались этой возможностью. Улыбаются – лучше большая квартира и кредит в банке, чем жить в маленькой, но никому не должен!

Оксана Басова с мужем Олегом Тараненко

– Для нас это уже вторая квартира, и сразу мы отметили, как здесь много места и как далеко видно из этих больших окон в пол – город как на ладони. Признаюсь, мы случайно заехали в отдел продаж "Дана Холдингз" – надо было с чего-то начать поиск новой квартиры. И как-то так сложилось, что нам понравилась и квартира, и дом, и расположение всего комплекса "Минск Мир", – рассказала Оксана.

– Очень важно, что здесь строится целый комплекс, а не отдельный дом, – поддержал супругу Олег. – Тут спроектирована вся инфраструктура, необходимая для комфортной жизни, все сделано грамотно, так что через несколько лет этот район полностью преобразится! Здесь будут спорткомплексы, бассейны, парковки, школы и детские сады, магазины, кафе и рестораны. Такое редко увидишь! Как бывает обычно? Построили дом в городе – и забыли про все остальное. Здесь же будет все-все, и нам это очень нравится!

Инвестицией в будущее назвали свою новую квартиру супруги Казакевичи – Надежда и Андрей.

Надежда и Андрей Казакевичи

– Это квартира для нашего сына, – рассказала Надежда. – Ему пока 12 лет, но и район новый, только застраивается. Так что к тому моменту, как у сына начнется взрослый период жизни, комплекс будет уже полностью построен, обжит, здесь будет комфортно и уютно. Мы года три подбирали варианты для инвестиции, смотрели разные районы и новостройки. Но для нас было важно удобное транспортное сообщение, развитая инфраструктура – школа, детский сад, магазин, чтобы к тому моменту, как наш ребенок сюда заселится уже взрослым парнем, здесь были все условия для создания семьи, появления детей. Ведь правильно говорят – здесь будет город в городе! И на рынке мы не нашли других подобных предложений, которые бы соответствовали всем нашим требованиям и ожиданиям. Только "Минск Мир"!

Андрей добавил:

– И соотношение цены и качества здесь получилось лучшим. Если учесть наличие метро, современные планировки и красивые дома – за эту стоимость ничего подобного в другом месте получить не удастся.

Эмоции у супругов – самые положительные.

– Если честно, реальность превзошла все наши ожидания. Нам очень понравилось. Просто потрясающий вид из окна – это то, что мы хотели и что нам порекомендовал менеджер при заключении договора. Квартира без отделки, но ты входишь в нее – и мы уже видим, что там будет. Вышли на террасу – и сразу представили, как будем здесь пить кофе по утрам, – улыбнулась Надежда.

Среди новоселов – семья Самосейко – Сергей и Жанна

Анжелика Новицкая и Глазковы Максим и Ирина – близкие родственники. Жить будут в одном доме!

Отметим, что Светлана Щетко, приветствуя новоселов, сказала важные слова о том, что жителей нового дома здесь будет ожидать множество счастливых мгновений, здесь их будут радовать дети, внуки и правнуки. И это не пафосные слова – в комплексе "Минск Мир" действительно создается пространство для счастливой и уютной жизни в самой современной интерпретации.

"Хотим от имени компании "Дана Холдингз" пожелать, чтобы в новых квартирах всегда царили счастье и благополучие, согласие и любовь! Пусть новые страницы вашей жизни, которые вы "напишете" в этом доме, будут только светлыми, радостными и счастливыми!" – пожелала Светлана Щетко.

Пройдет совсем немного времени, завершатся ремонты и переезды, и дом "Пальма-1" заживет обычной жизнью – с играми детей во дворе, с уютным светом многочисленных огромных окон по вечерам, с работающими кафешками и салонами на первом этаже. Это и есть простое городское счастье, безопасность которого обеспечивается консьержем в лобби и системой видеонаблюдения!

Детские площадки – со специальным нетравматическим покрытием

Дом "Пальма-1" – торжество света и легкости

Лобби – это вовсе не подъезд!

Есть желание и самому стать жителем нового комплекса "Минск Мир"? Оно абсолютно понятно. В домах серии "Пальма" свободных квартир уже нет, а свободные квартиры сегодня можно приобрести в шести различных кварталах комплекса, выбрав и дом, и планировку квартиры в соответствии со своим вкусом.

Жилой дом "Чарльстон" в квартале "Мировых танцев"

Жилой дом "Твист" в квартале "Мировых танцев"

Жилой дом "Джакарта" в квартале "Азия"

Жилой дом "Гонконг" в квартале "Азия"

Жилой дом "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка"

Жилой дом "Нью-Йорк" в квартале "Северная Америка"

Поторопитесь, ведь настоящая беспроцентная рассрочка без переплат от застройщика сроком до 10 лет на квартиры в жилых кварталах "Минск Мира" действует только до конца августа!

Желающие могут воспользоваться и предложением покупки через систему кредитования. Партнерские программы по кредитованию на покупку квартир предлагают 4 ведущих белорусских банка – первый взнос от 10%, срок кредитования до 20 лет, выгодные условия первого года кредитования. Есть и возможность выгодного приобретения готовых квартир в лизинг по партнерской программе "АСБ Лизинг". Главное, что у "Дана Холдингз" внедрен принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. И это выражается не только в подборе наиболее удобного способа финансирования покупок, но и в неожиданных и очень приятных бонусах. Например, компания готова предоставлять специальные скидки на стоимость квадратного метра для многодетных семей или для спортсменов, прославивших Беларусь на олимпиадах, Европейских играх, международных чемпионатах.

Выбрать квартал и планировку квартиры, получить ответы на все интересующие вопросы можно на сайте bir.by или в отделе продаж компании "Дана Холдингз", который ежедневно работает по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1 этаж). Прямой номер 7675, телефоны +375 17 269-32-90 и +375 17 39-39-465.

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