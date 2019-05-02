Новосибирская область впервые представила свои издания на выставке "СМІ ў Беларусі"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Новосибирской области России на торжественном открытии XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі" представила свои региональные средства массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этой выставке мы участвуем впервые по инициативе нашего губернатора Андрей Травникова и представляем региональные СМИ Новосибирской области. У нас 30 районов и соответственно 30 районных газет, издательский дом "Советская Сибирь", сайт, областное телевидение. На своей презентации мы рассказали о всех наших СМИ и о том, что есть Новосибирская область с интересными печатными изданиями, которые освещают все сферы жизни сибиряков", - рассказала главный редактор газеты "Краснозерская новь" Лариса Медяник.

Она отметила, что выставка "СМІ ў Беларусі" интересная и нужная. "Такие выставки необходимы, потому что позволяют увидеть, на каком уровне развития находятся коллеги из других стран. Это важно для того, чтобы быть в курсе всех новинок, технологий и возможностей, которые есть у современных СМИ. Мы готовы перенимать опыт и делиться им. С интересом посмотрели и пообщались с белорусскими коллегами. Нас покорило отношение к нам, гостям, все белорусы очень доброжелательные, а Минск удивительно красивый, особенно в эти майские дни", - сказала гостья.

Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня Минске и будет работать по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. В ней участвуют более 50 экспонентов, которые представляют более 400 средств массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Она разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Среди особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ. Традиционно в рамках выставки 3 мая будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. А 4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. Выставка будет представлена глазами самых юных ее участников.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-