Новую образовательную программу по вакцинации запустили для врачей в ГГМУ

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Образовательную программу "Практические аспекты вакцинации взрослого населения" запустили в Гомельском государственном медицинском университете, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь вуза Елена Смирнова.

Цель программы - профессиональное совершенствование врачей по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Актуальность уникального курса повышения квалификации продиктована современными реалиями. "С появлением новых инфекций возросла актуальность вакцинации. Наиболее значимой из них стала новая коронавирусная инфекция SARS-COV2. Предшествующая многолетняя практика вакцинации дала результаты - изменения в структуре заболеваемости населения. Так, например, снизилась заболеваемость детей коклюшем, дифтерией и др. Актуальными стали и вопросы иммунопрофилактики взрослого населения", - рассказали в вузе.

Программа рассчитана на 40 учебных часов. За это время слушателям предстоит углубить и систематизировать знания по иммунопрофилактике управляемых инфекционных заболеваний.

В программе занятий - изучение технических и нормативных правовых актов, регламентирующих требования к иммунобиологическим лекарственным средствам и проведению прививок. В числе основных тем - порядок регистрации и расследования побочных реакций на профилактические прививки, методы оценки качества и эффективности вакцинации и др.

Программа разработана для повышения квалификации врачей общей практики, терапевтов, хирургов, инфекционистов, врачей-специалистов центров гигиены и эпидемиологии, преподавателей учреждений образования системы здравоохранения, подчеркнули в вузе.-0-