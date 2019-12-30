Новую пограничную заставу "Каменный Лог" открыли на границе с Литвой

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на участке ответственности Сморгонской пограничной группы состоялось торжественное открытие пограничной заставы "Каменный Лог". Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Как отметил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, открытый сегодня комплекс пограничной заставы практически завершает процесс строительства инфраструктуры на участке границы с Литвой и Латвией. "Остался лишь небольшой объем работ по инженерному оборудованию рубежей и подключению новых систем охраны", - добавил он. Глава ведомства подчеркнул, что на данном участке немного был увеличен штат пограничников и это заметно отразилось на показателях оперативно-служебной деятельности.

Анатолий Лаппо

Уже в 2020 году большой объем работ предстоит выполнить на белорусско-украинском участке границы. "Каждый год мы вводим 1-2 комплекса, какие-то из них модернизируем, поскольку пограничная служба идет непрерывно", - прокомментировал Анатолий Лаппо.

Само подразделение было сформировано еще в 2015 году на базе погранпоста "Буденовка". С того времени началась работа над возведением целого комплекса сооружений для эффективного исполнения пограничниками своих задач.

Застава "Каменный Лог" оснащена современной техникой, оборудованием и средствами охраны границы. Комплекс состоит из административного здания, автономной котельной, хранилища техники, заправочной станции и собственной скважины со станцией обезжелезивания. Но и это еще не все - для пограничников подготовили трехкомнатные и двухкомнатные квартиры с мебелью и бытовой техникой, а перед домом - детскую площадку.

Накануне открытия заставу посетил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев, председательствующий в Государственной пограничной комиссии. Он дал высокую оценку качеству выполненных работ, в особенности комфортному обустройству служебных зданий и квартир.-0-

Фото пресс-службы Госпогранкомитета