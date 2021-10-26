Новую редакцию техрегламента ТС о безопасности игрушек вынесли на общественное обсуждение

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года №798, планируется внести изменения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правовового интернет-портала. Проект решения Совета Евразийской экономической комиссии о внесении изменений вынесен на общественное обсуждение, его организатор - Министерство здравоохранения Беларуси. Проектом предусмотрено установление обязательных требований к комплекту документов, представляемому заявителем при осуществлении оценки соответствия игрушек требованиям ТР ТС 008/2011, а также порядка проведения оценки соответствия этой продукции. При этом не устанавливаются дополнительные ограничения для субъектов предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных лиц. В целом предлагаемые изменения будут способствовать снижению нагрузки на бизнес-сообщество за счет применения более конкретизированных требований и процедур. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 26 октября по 9 ноября 2021 года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!