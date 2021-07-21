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21 июля 2021, 10:17

Новую редакцию техрегламента ТС о безопасности игрушек вынесут на общественное обсуждение осенью

Фото из архива
Фото из архива

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации постоянно работает над недопущением опасных детских игрушек на рынок Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

В Госстандарте напомнили, что обязательные требования по безопасности игрушек установлены в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности игрушек". Одной из целей его разработки было обеспечение защиты жизни и здоровья детей, а также людей, присматривающих за ними, поскольку игрушки могут причинить вред не только ребенку, для которого они предназначены, но и тем, кто за ним присматривает.

Исходя из мировой практики применения и анализа возможных рисков, в этом техническом регламенте установлены требования к материалам, из которых изготовлены игрушки, к их механическим свойствам, чтобы во время игры исключить возможность получения травмы, пореза, удушения, а также требования по устойчивости и прочности, к химическим свойствам веществ, содержащимся в игрушке или игровом наборе, а также к гигиенической безопасности, которые включают акустические свойства, запах, микробиологические показатели и т.д.

"Однако на рынке появляются новые игрушки. Поэтому требования техрегламента ТС, а также взаимосвязанных с ним стандартов пересматриваются и уточняются. Так, например, сейчас на рынке появилось много новых, так называемых химических игрушек: наборов для опытов, для составления парфюмерных композиций или приготовления пищи. Эти наборы могут содержать различные вещества, и они не должны быть опасными для ребенка. В связи с этим в технический регламент будут внесены изменения. Сейчас уже разработан проект изменений, который рассматривают специалисты в рамках рабочей группы. Осенью планируем вынести его на публичное обсуждение. Текст можно будет найти на сайте Евразийской экономической комиссии", - отметили в комитете.

Кроме технического регламента, есть перечень стандартов, применение которых позволяет обеспечить его выполнение. Основной межгосударственный стандарт, конкретизирующий требования безопасности, - ГОСТ EN 71-1 "Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства". "В дополнение к этому документу разработана и применяется целая серия стандартов по ряду групп игрушек с учетом особенностей их использования. Так, с 1 декабря 2021 года в Беларуси начнет действовать новая редакция ГОСТ EN 71-7-2021 "Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования пальцами. Технические требования и методы испытаний", разработанная БелГИСС", - сообщили в пресс-службе.

"Пальчиковые краски в первую очередь предназначены для малышей, которые не умеют держать карандаши, фломастеры или кисточки. Важно, чтобы состав таких красок был абсолютно безопасен и родители могли быть уверены, что если краска случайно попадет на кожу или даже в рот, это не принесет ребенку никакого вреда. Именно для минимизации риска попадания в рот в ингредиенты пальчиковых красок добавляют горькое вещество, чтобы малыш не употребил продукт не по назначению. В новом стандарте уточнены требования к веществам, применяемым в пальчиковых красках, а именно приведен перечень классов опасности веществ, которые запрещены при производстве красок, пересмотрен и дополнен перечень красителей, которые обычно используются в красках, и уточнен перечень горьких веществ", - пояснили в комитете.

Стандарт также дополнен новыми требованиями к упаковке и маркировке. Так, для красок, поставляемых в виде порошка, должна быть нанесена предупреждающая надпись, что прежде чем давать краски ребенку, их нужно смешать с водой в соответствии с инструкциями изготовителя, и что следует избегать вдыхания порошка. В Госстандарте подчеркнули, что такие краски должны иметь инструкции, которые указывают, как их смешивать с водой и какое правильное соотношение ингредиентов при этом необходимо соблюсти. Требования стандарта направлены на снижение рисков, которые могут представлять для детей краски для рисования пальцами при их применении, подытожили в пресс-службе комитета.-0-

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Теги
безопасность Беларусь Государственный комитет по стандартизации
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