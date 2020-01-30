Новую редакцию закона о здравоохранении рассмотрят депутаты на весенней сессии

30 января, Минск /Наталья Ильичева - БЕЛТА/. Среди законодательных новаций предстоящей весенней сессии - рассмотрение в первом чтении изменений в закон о здравоохранении. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Палаты представителей Валерий Мицкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Нормативно-правовой акт комплексно регламентирует вопросы цифровизации в здравоохранении, возможность выдачи электронных рецептов, предусматривает аккредитацию медучреждений.

На заседании совета нижней палаты парламента сегодня был утвержден график подготовки вопросов для обсуждения на второй сессии, которая откроется 2 апреля. По словам Валерия Мицкевича, в график включены 32 нормативно-правовых акта. Из них 12 законопроектов депутаты рассмотрят в первом чтении, 14 - во втором. Также ожидается ратификация 6 международных соглашений.

Перед началом заседания

Новая редакция закона о здравоохранении - базовый и фундаментальный документ. В нем появится целая глава, предусматривающая создание комитета по биоэтике. Он будет организован на общественных началах при Минздраве. Задача комитета - регулировать соблюдение норм медицинской этики и деонтологии. Законопроект вводит понятие "экспертиза качества медицинской помощи". Ее планируется проводить при летальных исходах, случаях внутрибольничных инфекций, а также при поступлении жалоб от пациентов и их родственников.

В числе нормативно-правовых актов, которые будут обсуждаться на весенней сессии в первом чтении, - изменение законов о промышленной безопасности и перевозке опасных грузов, новый законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции, а также поправки в законы: о гидрометеорологической деятельности, о порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории, о ветеринарной деятельности, о государственных символах Беларуси.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных и заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич

"Продолжается совершенствование процессуальной, уголовной и судебной деятельности. Большой блок вопросов касается национальной безопасности. Впервые на законодательном уровне предстоит комплексно урегулировать подходы к защите персональных данных. Этот документ будет рассмотрен уже во втором чтении. На защиту прав потребителей направлены изменения, устраняющие устаревшие нормы в сфере рекламы. Необходимо завершить работу над поправками в закон о валютном регулировании и контроле. Важными являются правовые новации в области земельных отношений и сельского хозяйства", - рассказал Валерий Мицкевич.

В Палату представителей в первом полугодии еще планируется внесение проектов законов, касающихся применения социальных нормативов, индивидуального персонифицированного учета в государственном социальном страховании, гражданства Республики Беларусь, а также вопросов занятости населения.-0-

Фото Рамиля Насибулина