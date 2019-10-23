23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую стратегию в сфере интеллектуальной собственности разрабатывают в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский перед открытием регионального семинара "Политика в сфере интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских институтов", передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси реализуется стратегия в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы. Это основополагающий документ, который определяет направления развития данной системы в стране. Ключевая роль в этом процессе принадлежит Государственному комитету по науке и технологиям и подведомственной ему организации - Национальному центру интеллектуальной собственности (НЦИС). "В настоящее время мы разрабатываем новую стратегию страны в сфере интеллектуальной собственности, ищем те ключевые подходы, которые позволят Беларуси быть на уровне передовых стран в данной области. Пока в силу объективных причин мы немного отстаем, но очень быстро движемся вперед, например по количеству зарегистрированных лицензионных договоров", - сказал Андрей Косовский.

В новой стратегии будут определены ключевые моменты, необходимые для ускоренного развития Беларуси в сфере интеллектуальной собственности. "Прежде всего предполагается изменение законодательства, правоприменительной практики. По итогам сегодняшнего семинара мы разработаем дорожную карту для вузов и научно-исследовательских институтов, где будет изложен передовой опыт продвижения в сфере интеллектуальной собственности", - отметил первый заместитель председателя ГКНТ.

По мнению председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова, компетентное распоряжение результатами научной и научно-технической деятельности, в том числе передача на коммерческой основе прав на использование ее результатов, становится одной из первоочередных задач, которые необходимо решать организациям Академии наук и Министерства образования. "По итогам работы семинара будут сформированы практические рекомендации, необходимые каждой научной организации при определении своей стратегии в сфере управления интеллектуальной собственностью", - отметил он.

Региональный семинар проходит в Минске 23-24 октября на базе Национальной академии наук. Его организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). С докладами и презентациями выступят белорусские и зарубежные эксперты. На семинаре обсудят наиболее актуальные вопросы разработки и имплементации политики в сфере интеллектуальной собственности, рассмотрят предпосылки эффективной коммерциализации интеллектуальной собственности и трансфера технологий.-0-