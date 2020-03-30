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Общество
30 марта 2020, 22:13

Новую технологию установки кардиостимуляторов планируют внедрить по всей Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую технологию установки кардиостимуляторов планируют внедрить по всей Беларуси. Такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о новом методе лечения пациентов с нарушением сердечного ритма. Методика сложна с хирургической точки зрения: вмешательство проходит при разрезе всего в несколько сантиметров, но она максимально щадящая для пациента, среди других преимуществ - быстрое восстановление.

"Электрод мы устанавливаем не в верхушку правового желудочка, а в саму проводящую систему сердца - так называемый пучок Гиса", - пояснил рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ "Кардиология" Олег Коваленко. Во время операции пациент находится в сознании под местной анестезией.

За последний год в РНПЦ "Кардиология" установили почти 3,5 тыс. кардиостимуляторов, по новой методике провели 10 операций. В будущем ее планируют применять по всей стране.

По словам медиков, никаких специфических ограничений по данной методике нет. Пациенты ведут обычный образ жизни, в том числе могут лечить зубы, выполнять КТ.-0-

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